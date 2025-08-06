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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري – الأربعاء 6 أغسطس 2025

ارشيفيه
ارشيفيه
ولاء عبد الكريم

شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025،حيث تراوحت الأسعار بين 13.10 و13.45 جنيهًا للشراء والبيع في البنوك المصرية، مع فروق طفيفة بين البنوك الحكومية والخاصة.


 

أسعار الدرهم الإماراتي في أبرز 10 بنوك:


 

البنك الأهلي المصري:


 

13.10 جنيه للشراء – 13.20 جنيه للبيع


 

بنك مصر:


 

13.10 جنيه للشراء – 13.20 جنيه للبيع


 

بنك القاهرة:


 

13.12 جنيه للشراء – 13.22 جنيه للبيع


 

بنك الإسكندرية:


 

13.12 جنيه للشراء – 13.22 جنيه للبيع


 

البنك التجاري الدولي CIB:


 

13.15 جنيه للشراء – 13.25 جنيه للبيع


 

المصرف العربي الدولي:


 

13.12 جنيه للشراء – 13.22 جنيه للبيع


 

مصرف أبوظبي الإسلامي:


 

13.20 جنيه للشراء – 13.30 جنيه للبيع


 

بنك البركة:


 

13.35 جنيه للشراء – 13.45 جنيه للبيع


 

بنك قناة السويس:


 

13.30 جنيه للشراء – 13.40 جنيه للبيع


 

البنك المركزي المصري:


 

13.40 جنيه للشراء – 13.45 جنيه للبيع


 


 

أظهرت تعاملات اليوم أن الأسعار الأكثر تداولًا للدرهم الإماراتي في البنوك المصرية تدور حول مستوى 13.10 جنيه للشراء و13.20 جنيه للبيع في البنوك الحكومية، بينما سجلت بعض البنوك الخاصة أسعارًا أعلى نسبيًا مثل بنك البركة وبنك قناة السويس.

 ويعكس استقرار الأسعار وفرة المعروض من العملة الإماراتية مع استمرار الطلب المرتبط بالتحويلات المالية وحركة السفر.

البنك الاهلي البنك المركزي بنك الاسكندريه

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