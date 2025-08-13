قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تصبح تذكرة حديقة الحيوان 400 جنيه؟ وزير الزراعة يحسم الجدل ويكشف موعد الافتتاح
مستجدات تنفيذ وتطور الأعمال بمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا
النائب محمد أبو العينين يشارك في جنازة علي المصيلحي وزير التموين السابق.. صور
فلوس مخدرات.. حبس عنصر إجرامي لغسل 60 مليون جنيه
رقم قياسي.. الشبكة الكهربائية تستوعب أعلى حمل في تاريخها 40 ألف ميجاوات
باحثون في مؤتمر الإفتاء العالمي يرسمون خريطة صناعة المفتي الرشيد
موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية
هل تصنف واشنطن جماعة الإخوان منظمة إرهابية.. وزير الخارجية الأمريكي يجيب
إخلاء سبيل البلوجر ياسمين «منتحل صفة أنثى» بكفالة مالية 5000 جنيه
بـ 4 آلاف جنيه.. الآداب تسقط 4 فتيات ليل في وكرين للدعـ.ـارة بالعجوزة
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني وجروسي العودة إلى مفاوضات البرنامج النووي
اقتصاد

انخفاض معظم أسواق الخليج مع تقييم المستثمرين لإعلانات النتائج المالية

ارشيفيه
ارشيفيه
  • مؤشر فوتسي أبوظبي يسجل خامس خسارة يومية على التوالي
  • مؤشر الكويت الرئيسي يتنازل عن ذروته القياسية
  • مؤشر بورصة قطر يسجل أعلى إغلاق يومي منذ يناير 2023
  • مؤشر تاسي يتكبد رابع خسارة يومية على التوالي
  • مؤشر تاسي يسجل أدنى إغلاق يومي في 7 أسابيع
  • سهم كيمانول يهوي لأدنى مستوياته في أكثر من 5 سنوات
     

أغلقت البورصات الخليجية الرئيسية على خسائر في جلسة الثلاثاء مع تقييم المستثمرين نتائج أعمال الشركات عن فترة الربع الثاني، بالإضافة إلى تراجع الثقة بالسوق على خلفية انخفاض أسعار النفط.

إذ تراجعت أسعار خام برنت إلى مستويات 66 دولاراً للبرميل لتظل بالقرب من أدنى مستوياتها في شهرين وسط حالة من الضبابية قبل اجتماع حاسم بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة لبحث إنهاء الحرب في أوكرانيا.

السوق السعودي

تراجع مؤشر تاسي بنسبة 0.2%  مسجلاً رابع خسارة يومية على التوالي وأدنى إغلاق يومي في 7 أسابيع.

وهبط سهم كيمانول بالنسبة القصوى البالغة 10% ليغلق عند أدنى مستوى في 5 سنوات بعد إعلان الشركة عن تفاقم خسائرها إلى 427 مليون ريال بالربع الثاني.

كما أشار المدقق المالي للشركة إلى حالة عدم التيقن الهامة حيال استمرارية الشركة مع وصول خسائرها المتراكمة إلى79% من رأس المال.

وانخفض سهم أسمنت القصيم بنحو 4% بعد إعلان الشركة عن انخفاض أرباحها الفصلية بنسبة 14%،  وتراجع سهم جاهز بنحو 5% بعد إعلان الشركة عن انخفاض أرباحها الفصلية بنسبة 22%.

بورصة الكويت

تراجع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.6% في جلسة الثلاثاء ليتنازل عن أعلى مستوياته في شهر بضغط من انخفاض سهم بيتك بنسبة 1.1% مع بدء التداول على السهم دون أحقية التوزيعات النقدية.

كما انخفض سهم طيران الجزيرة بنحو 5% بعد إعلان الشركة عن انخفاض أرباحها الفصلية بنسبة 11% على أساس سنوي.

كما تراجع مؤشر الكويت الرئيسي بنسبة 0.4% في جلسة الثلاثاء ليتنازل عن ذروته القياسية التي حققها في جلسة أمس ٠

الكويت السعودي النفط اسعارالنفط اليوم انخفاض سعر النفط

نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن
فلاتر السيارة
مرسيدس
في أقل من 5 دقائق.. طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف
