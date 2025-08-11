قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار النفط تتراجع مع ترقب السوق محادثات أمريكية روسية بشأن أوكرانيا

وكالات

تراجعت أسعار النفط في تعاملات يوم الاثنين، مواصلة خسائرها التي تجاوزت 4% الأسبوع الماضي، بفعل زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على شركائها التجاريين، وارتفاع إنتاج «أوبك»، وتوقعات باقتراب الولايات المتحدة وروسيا من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.6% إلى 66.18 دولاراً للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 0.7% إلى 63.40 دولاراً للبرميل.

وتزايدت التوقعات باحتمال إنهاء العقوبات التي حدّت من إمدادات النفط الروسي إلى الأسواق العالمية، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس آب في ألاسكا للتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ويأتي ذلك في وقت تكثّف فيه الولايات المتحدة ضغوطها على موسكو، ما يزيد من احتمال تشديد العقوبات عليها في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام. وقد حدّد ترامب يوم الجمعة الماضي مهلة نهائية لروسيا للموافقة على السلام في أوكرانيا، وإلا ستواجه الدول المستوردة لنفطها عقوبات ثانوية، كما يضغط على الهند لخفض مشترياتها من الخام الروسي.

وإلى جانب المحادثات الأميركية الروسية، قال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى «آي.جي»، في مذكرة، إن بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها يوم الثلاثاء ستكون من أبرز المحركات للأسعار هذا الأسبوع.

وأضاف: «التراجع في قراءة مؤشر أسعار المستهلكين من المتوقع أن يعزز التوقعات بخفض مبكر وكبير لمعدلات الفائدة من الفدرالي، ما قد يحفّز النشاط الاقتصادي ويزيد الطلب على الخام».

وتابع: «على النقيض، فإن ارتفاع المؤشر قد يثير مخاوف من الركود التضخمي ويقوّض توقعات خفض معدلات الفائدة».

وبفعل الضبابية الاقتصادية، انخفض خام برنت 4.4% خلال الأسبوع المنتهي يوم الجمعة، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 5.1%.

تحذير من خطورة وضع البيض بهذا المكان بالثلاجة

التهاب بصيلات الشعر.. مشكلة جلدية شائعة لا يجب تجاهلها

عمرها 32 عامًا.. أسرع سيارة سيدان من أودي تطيح بالسيارات الحديثة

بالبوركيني .. آيتن عامر بإطلالة صيفية | شاهد

