رحلة العمرة بالتقسيط على 10أشهر بدون فوائد للصحفيين وأسرهم

أعلنت لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين بدء قبول طلبات الاشتراك في برنامج العمرة لشهر سبتمبر 2025، والذي يتضمن مستويين للإقامة، أحدهما فندقي خمس نجوم والآخر اقتصادي، مع إتاحة أنظمة للتقسيط الميسر للصحفيين.

بالنسبة للمستوى الأول (خمس نجوم)، فقد تقرر أن تنطلق الرحلة خلال الفترة من 11 إلى 18 سبتمبر 2025، وتشمل الإقامة بمكة المكرمة في فندق "أنجم" خمس ليالٍ بالإفطار أمام باب الملك عبد العزيز، بينما يقيم المعتمرون بالمدينة المنورة ليلتين بفندق "إعمار رويال" في المنطقة المركزية الشمالية. وتبلغ تكلفة البرنامج للصحفيين 38 ألفًا و300 جنيه للغرفة الرباعية، و41 ألفًا و100 جنيه للغرفة الثلاثية، و46 ألف جنيه للغرفة الثنائية.



أما المستوى الثاني (الاقتصادي) فيمتد لمدة 11 يومًا، وسيتم الإعلان عن موعد الرحلة في وقت لاحق. ويشمل الإقامة بمكة المكرمة في فندق "فوكو" سبع ليالٍ يبعد نحو 1500 متر عن الحرم مع توفير باص صلوات خاص بالفندق، بينما يقيم الصحفيون ثلاث ليالٍ في المدينة المنورة بفندق "إعمار مكتان" على بعد 350 مترًا من الحرم النبوي بالمنطقة المركزية الغربية. وتبلغ التكلفة 33 ألفًا و450 جنيهًا للغرفة الرباعية، و35 ألفًا و460 جنيهًا للغرفة الثلاثية، و40 ألفًا و400 جنيه للغرفة الثنائية.



كما حددت اللجنة أسعار اشتراك المرافقين، حيث تبلغ قيمة الاشتراك في المستوى الأول 42 ألفًا و300 جنيه للغرفة الرباعية، و45 ألفًا و100 جنيه للغرفة الثلاثية، و50 ألف جنيه للغرفة الثنائية.

بينما تصل في المستوى الثاني إلى 37 ألفًا و150 جنيهًا للغرفة الرباعية، و39 ألفًا و400 جنيه للغرفة الثلاثية، و44 ألفًا و400 جنيه للغرفة الثنائية.



وأوضحت اللجنة أن قيمة الاشتراك تشمل الإقامة في الفنادق المعلنة، وتذاكر الطيران على خط سير "القاهرة/ جدة/ المدينة/ القاهرة"، إضافة إلى الانتقالات الداخلية بأتوبيسات حديثة مكيفة. كما أتاحت اللجنة نظام تقسيط ميسر للصحفيين فقط، حيث يمكن سداد 50% من قيمة الاشتراك مقدمًا، على أن يتم تقسيط الباقي على عشرة أشهر بدون فوائد، خصمًا من بدل التدريب أو الراتب أو المعاش، وفقًا للضوابط المالية المقررة.



وشددت اللجنة على أن الاستفادة من الدعم المقدم مشروطة بعدم حصول الصحفي عليه من قبل، مع ضرورة استيفاء الأوراق المطلوبة، والتي تشمل جواز سفر مميكن صالح لمدة عام من تاريخ الرحلة، وصورتين فوتوغرافيتين، وتصريح سفر للمجندين. وأكدت اللجنة أن أي زيادات قد تطرأ على أسعار تذاكر الطيران أو الرسوم الإضافية التي تقررها السلطات المصرية أو السعودية سيتحملها المعتمر.



وفي حالة إلغاء الحجز، يتم خصم تكلفة الفنادق والانتقالات ورسوم التأشيرة والضرائب ورسوم بوابة العمرة، بالإضافة إلى الغرامة المقررة لاسترداد تذكرة الطيران.



ومن المقرر أن يبدأ الحجز اعتبارًا من يوم الاثنين 18 أغسطس 2025 بمجمع الخدمات الصحفية بالدور الأول، على أن تتم مراعاة أولوية السداد وتسليم الأوراق حتى اكتمال العدد. وقد خصصت اللجنة رقم الهاتف 01095469966 للاستفسارات والتواصل مع الصحفيين الراغبين في الاشتراك.