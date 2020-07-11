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اقتصاد

3 قطاعات مرشحة لنمو صادراتها.. المستثمرات العرب: زيادة الطلب على المنتجات المصرية بالسوق الأفريقية

السبت 11/يوليه/2020 - 05:08 م
اتحاد المستثمرات
اتحاد المستثمرات العرب
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علياء فوزي
استقبل الدكتور أحمد مغاورى دياب، وكيل أول وزير التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجارى، وفد من ممثلى اتحاد المستثمرات العرب ولجنة رجال الأعمال وجمعية سيدات الأعمال برئاسة الدكتورة هدى يسي.

وأكدت الدكتورة هدى يسى رئيس الاتحاد؛ أن اللقاء يستهدف خلق جسر للتواصل والتعاون وزيادة التعاملات التجارية الخارجية من خلال جهاز التمثيل التجارى فى مصر ومكاتبه فى الدول العربية والافريقية والاجنبية خاصة فى تلك الفترة نتيجة تداعيات وباء كوفيد 19" المستجد المعروف بفيروس كورونا.

وأضافت يسى خلال اللقاء أن الصناعات الوطنية لديها فرصة كبيرة لزيادة تواجدها فى الأسواق الخارجية خاصة الإفريقية خلال المرحلة الحالية، مشيرة الى ارتفاع حجم الطلب على المنتجات المصرية فى ظل حالة الركود الصناعي الذي تشهده العديد من الدول من جراء اغلاق المصانع للحد من انتشار الفيروس.

وتابعت "هناك 3 قطاعات يسعى اتحاد المستثمرات العرب إلى زيادة تنافسيتها فى الأسواق الخارجية ( القطاع الصناعى والزراعى ،التنمية العقارية والاستشارات الاقتصادية).

وقالت يسى، إن السوق الأفريقي يعد سوقا مهما للمنتجات المصرية، منوهة إلى زيارة مرتقبة لوفد من رجال وسيدات الأعمال من السنغال وجنوب السودان ونيجيريا وكوريا الجنوبية إلى مصر خلال الفترة المقبلة دعما للتجارة البينية بين القاهرة و بلدان القارة.

من جانبه ناشد أحمد مغاورى، رئيس جهاز التمثيل التجارى عضوات الاتحاد ولجنة رجال الأعمال بإعداد قاعدة بيانات تفصيلية حول المنتجات المختلفة ومواصفاتها حتى يمكن توفير السوق المناسبة بالخارج و المساهمة فى تسويقها عبر مكاتب التمثيل التجارى المتواجدة فى الدول الخارجية والبالغ عددها 42 مكتب حول العالم.

ووضعت وزارة التجارة والصناعة خطة لتنمية الصادرات المصرية والوصول الى الأسواق العالمى من خلال جهاز التمثيل التجارى ودوره فى الترويج للصادرات المصرية بالأسواق العالمية بصفته الجناح الاقتصادى للدبلوماسية المصرية فى الخارج،‮ ‬وأحد أهم الكيانات العاملة فى مجال دفع وتطوير تجارة مصر الخارجية‮.‬
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