3 قطاعات مرشحة لنمو صادراتها.. المستثمرات العرب: زيادة الطلب على المنتجات المصرية بالسوق الأفريقية

الرئيس السيسي و6 سنوات من الإنجازات فى قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية.. إنشاء 3 مدن صناعية.. إتاحة 140 ألف فرصة عمل مباشرة.. تخريج 58 ألفا من العمالة الفنية المؤهلة