اتفاقية تعاون بين جامعة الفيوم واتحاد المستثمرات العرب





وقع الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم و هدى يس رئيس اتحاد المستثمرات العرب اتفاقية تعاون بين الجامعة والاتحاد.





ضم وفد اتحاد المستثمرات العرب ناهد إمام المستشار الإعلامي لاتحاد المستثمرات العرب وحسين عبد العال حسين مستشار الاتحاد ومجدى فانوس المدير التنفيذى للإتحاد وناجي بهاء الدين و نجوى سيف النصر الأعضاء بالإتحاد و هدى فؤاد من سيدات الأعمال.





أوضح الدكتور أحمد جابر أن الاتفاقية تهدف لتفعيل وتنفيذ عدد من البرامج الخاصة بدعم الشباب والمرأة والفتيات وتحقيق التنمية المستدامة بين إتحاد المستثمرات العرب وجامعة الفيوم بكل كلياتها ومعاهدها ومراكزها ذات الطابع الخاص كخطة مستقبلية واجبة التنفيذ الأمر الذي سيساهم فى إحداث طفرة نوعية في برامج التنمية بمحافظة الفيوم بشكل عام وأيضًا إنشاء كليات ذات طابع خاص تعمل على تخريج الكوادر المؤهلة التي تساهم في نهضة الدولة المصرية.





وأضاف شديدأن اتفاقية التعاون تتضمن مشاركة الطرفين في إقامة معارض خيرية نصف سنوية لصالح طلاب الجامعة وايضًا المشاركة الفعالة مع كليات السياحة والزراعة وكليات القطاع الطبي من أجل دعم البرامج السياحية وإعداد برامج تدريبية بهدف إعداد الكوادر لسوق العمل .



