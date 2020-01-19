AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

اتفاقية تعاون بين جامعة الفيوم واتحاد المستثمرات العرب

الأحد 19/يناير/2020 - 06:17 م
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود

وقع الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم و هدى يس رئيس اتحاد المستثمرات العرب اتفاقية تعاون بين الجامعة والاتحاد.

ضم وفد اتحاد المستثمرات العرب ناهد إمام المستشار الإعلامي لاتحاد المستثمرات العرب وحسين عبد العال حسين مستشار الاتحاد ومجدى فانوس المدير التنفيذى للإتحاد وناجي بهاء الدين و نجوى سيف النصر الأعضاء بالإتحاد و هدى فؤاد من سيدات الأعمال.

أوضح الدكتور أحمد جابر أن الاتفاقية تهدف لتفعيل وتنفيذ عدد من البرامج الخاصة بدعم الشباب والمرأة والفتيات وتحقيق التنمية المستدامة بين إتحاد المستثمرات العرب وجامعة الفيوم بكل كلياتها ومعاهدها ومراكزها ذات الطابع الخاص كخطة مستقبلية واجبة التنفيذ الأمر الذي سيساهم فى إحداث طفرة نوعية في برامج التنمية بمحافظة الفيوم بشكل عام وأيضًا إنشاء كليات ذات طابع خاص تعمل على تخريج الكوادر المؤهلة التي تساهم في نهضة الدولة المصرية.

وأضاف شديدأن اتفاقية التعاون تتضمن مشاركة الطرفين في إقامة معارض خيرية نصف سنوية لصالح طلاب الجامعة وايضًا المشاركة الفعالة مع كليات السياحة والزراعة وكليات القطاع الطبي من أجل دعم البرامج السياحية وإعداد برامج تدريبية بهدف إعداد الكوادر لسوق العمل .

فيما أكدت هدى يس أن اتفاقية التعاون تساهم في الاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس فى مجال الاستصلاح الزراعي والإنتاج الحيواني وأيضًا الإستفادة من خبرات كليات القطاع الطبي والمستشفيات الجامعية في تنفيذ القوافل الطبية للقرى وأيضًا الاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية والهندسة فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار والدعم الفني والعلمي والاستشارات الهندسية.
اتفاقية تعاون بين جامعة الفيوم واتحاد المستثمرات العرب
اتفاقية تعاون بين جامعة الفيوم واتحاد المستثمرات العرب
اتفاقية تعاون بين جامعة الفيوم واتحاد المستثمرات العرب
اتفاقية تعاون بين جامعة الفيوم واتحاد المستثمرات العرب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

افتتاح الدورة التاسعة لمكافحة العدوى في المنشآت الصحية لدول الشرق الأوسط بجامعة الفيوم

افتتاح وحدة جديدة للتشخيص المبكر لأمراض الروماتيزم بالمستشفى الجامعي بالفيوم

عمرو عزت سلامة يُعلن إطلاق منتدى شباب الجامعات العربية والروسية 2020

بروتوكول تعاون بين إنبي وجامعة الإسكندرية في مجال التدريب والبحث العلمي

محافظ الفيوم يستقبل وفد المستثمرات العرب لبحث إقامة مشروعات تنموية

محافظ الفيوم يلتقي المستثمرات العرب لبحث إقامة مشروعات تنموية صناعية وعقارية

ترشيحاتنا

منها تلف المخ.. 4 أمراض ناتجة عن سوء النظافة الجنسية

للجيش التركي فقط.. أردوغان يرسل أسلحة إلى ليبيا ويمنع الوفاق من استخدامها

ننشر مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين حول ليبيا

بدد منقولات الزوجية.. جنح طنطا تؤيد سجن شادي الأمير والد طفلي السلم لمدة عامين

لأول مرة.. مصر في التصنيف العالمي للابتكار

لا ترمى قشور هذه الفاكهة فهى تعزز صحة القلب وتحارب السكرى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ تايجر فوق الركبة.. مي عمر بإطلالة جريئة

بعد أزمة استبعاد متسابقة مصرية.. لقطات من حلقة The Voice Kids الأخيرة

بعد فقدها 22 كيلو.. تعرف على نظام غذائي أفقد أديل وزنها