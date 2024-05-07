تفاصيل إنشاء أكبر مجمع لإعادة تدوير المخلفات في مصر.. فيديو

أكد علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن مشروع مجمع العاشر من رمضان، الذي ينتهي بنهاية هذا العام يعد أكبر مجمع للمخلفات في الشرق الأوسط.

وقال علي أبو سنة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”: أتقدم بالشكر للبنك الدولي على مساهمته في هذا المشروع الهام والذي ينفذ لأول مرة على مستوى العالم حيث يجمع بين تلوث الهواء وإدارة المخلفات.

وتابع الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن هناك تطلع لـ 7 دول على مستوى العالم للبناء وفقا للتجربة المصرية، لافتا إلى النجاح فى الوصول الى معدلات تنفيذ عالية في هذا المشروع.