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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية: 125 مليون جنيه استثمارات لتطوير منظومة المخلفات في بني سويف

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تسلم محافظة بنى سويف اليوم المدفن الصحى الآمن بمدينة سمسطا التابعة لمركز بنى سويف بعد الانتهاء من إنشائه من جانب الهيئة العربية للتصنيع على مساحة 10 أفدنة بتكلفة 63 مليون جنيه، ويأتي إنشاء هذا المدفن في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالإسراع فى تنفيذ المنظومة، والبدء بالأماكن الأكثر تكدسا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى اسرع وقت تماشياً مع الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك في تقرير تلقاه وزير التنمية المحلية صباح اليوم من الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة.

وأكد اللواء هشام آمنة أن اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، ومحافظة بنى سويف، والتي تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة قامت بتسليم المدفن الصحي إلى المحافظة، مؤكداً حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لمشروعات المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة التي يجرى تنفيذها حالياً في مختلف محافظات الجمهورية سواء بإنشاء مدافن صحية آمنة أو محطات وسيطة أو تطوير لمصانع تدوير المخلفات أو رفع التراكمات التاريخية أو العشوائية وإغلاقها تماماً.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن المدفن الصحى الجديد بمدينة سمسطا يتضمن خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة امن ، غرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع  رئيسية  واعمدة  انارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي ، وخزان وقود ومغسلة سيارات، كما يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

وقال اللواء هشام آمنة إن محافظة بنى سويف تشهد تنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية لمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات و تبلغ حجم الإستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة بالمحافظة 125 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من تسليم المدفنين الصحيين بمدينتي (سنور – سمسطا) بتكلفة بلغت 41 مليون جنيه، كما تم تسليم المحطة الوسيطة الثابتة بمدينة ناصر بتكلفة 21 مليون جنيه،مشيراً الى التزام الوزارة والمحافظات بكافة الاشتراطات البيئية اللازمة عند تنفيذ مشروعات المنظومة الجديدة للمخلفات.

ولفت وزير التنمية المحلية ان الوزارة تعمل على قدم وساق للحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة فى المنظومة المتكاملة لإدارة المُخلفات الصلبة البلدية بكافة مُحافظات الجمهورية، وحسن إدارة مشروعات البنية التحتية التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية ، موضحاً أهمية دور القطاع الخاص في منظومة المخلفات الجديدة واستكمال الجهود والاستثمارات التي تقوم بها الدولة في هذا الملف بما يحقق الهدف الذي نسعي إليه جميعاً وعودة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصري في كل المحافظات ، مشيراً الي الدعم الذي تقدمه الحكومة لشركات القطاع الخاص الراغبة في الدخول للمنظومة للحفاظ علي صحة المواطن.

وأضاف أن منظومة النظافة الجديدة تحظى باهتمام القيادة السياسية ومتابعة السيد رئيس مجلس الوزراء ، وقد قامت الدولة بتقديم كل الدعم اللازم لضمان نجاح المنظومة الجديدة للمخلفات على مستوى الجمهورية مثمناً جهود الوزارات المعنية بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة والتي تعمل بروح الفريق الواحد لسرعة تحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع في مستوي نظافة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة وذلك فى المدن والمراكز والقرى ليتحقق هدف الحكومة بأن يشعر المواطن بوجود تغيير حقيقى فى مستوى النظافة وإيجاد منظومة مستدامة للمخلفات على أرض جميع المحافظات .

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التنمية المحلية المدفن الصحي بني سويف منظومة المخلفات

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