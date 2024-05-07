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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسالة سياسية.. بوليتيكو: واشنطن تجمد إرسال شحنات قنابل دقيقة لإسرائيل

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

قالت صحيفة "بوليتيكو"، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن جمدت إرسال شحنات قنابل دقيقة لإسرائيل كرسالة سياسية، بشأن إصرار تل أبيب على عملية اجتياح رفح بالرغم من اعتراض واشنطن.

وفي وقت سابق، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن الإدارة الأمريكية أجلت تسليم إسرائيل أسلحة متطورة، تتضمن 6500 حزمة من ذخائر الهجوم المباشر المشترك (JDAM) التي يمكنها أن تحول القنابل التقليدية إلى قنابل ذكية موجهة.

وقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، إن "اقتراح حماس بعيد جداً عن متطلبات إسرائيل الضرورية".

وفي مقطع فيديو نشره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أشار نتنياهو إلى العملية العسكرية في رفح، قائلا "الليلة الماضية، وبموافقة مجلس الحرب، أمرت بالعملية في رفح.. وفي غضون ساعات، رفعت قواتنا الأعلام الإسرائيلية على معبر رفح".

وأضاف "هذا التحرك يخدم هدفين رئيسيين من أهداف الحرب: عودة مختطفينا والقضاء على حماس، وقد أثبتنا في الإفراج السابق عن المختطفين أن الضغط العسكري على حماس شرط ضروري لعودة المختطفين لدينا".

وأوضح نتنياهو أن اقتراح حماس غير مقبول بالنسبة لإسرائيل، وقال "اقتراح حماس بالأمس كان يهدف إلى نسف دخول قواتنا إلى رفح، وهذا لم يحدث".

الإدارة الأميركية الرئيس الأمريكي جو بايدن شحنات قنابل دقيقة لإسرائيل عملية اجتياح رفح تسليم إسرائيل أسلحة متطورة بنيامين نتنياهو

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