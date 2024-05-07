أشرف صبحي: نسعى لتحقيق المزيد من النجاحات للنهوض بالرياضة الجامعية بإفريقيا

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس الإتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية في اجتماع لجنة التطوير الخاصة بالاتحاد الدولي للجامعات عبر الفيديو كونفرانس والتي يشارك فيه وزير الشباب والرياضة بصفته رئيسا للأتحاد الأفريقى للرياضة الجامعية وعضوا بمجلس إدارة الإتحاد الدولي للرياضة الجامعية.

تناول اللقاء سبل تطوير الأنشطة الرياضية لشباب الجامعات حول مختلف دول العالم وتحقيق أهداف الاتحاد الدولي حيث يقوم الاتحاد الدولي بتنظيم وإقامة الأحداث الرياضية والتعليمية ذات المستويات العالية والعالمية والتي تهدف إلى تزويد طلاب الجامعة بفرص التواصل والتبادل مع الطلاب من جميع أنحاء العالم، في بيئة تعاونية وتنافسية.

وقال صبحي، إننا لن ندخر أي جهدٍ من خلال تواجدي كرئيس للاتحاد الافريقى للرياضة الجامعية وتحقيق المزيد من النجاحات لمصلحة النهوض بالرياضة الجامعية بافريقيا والتعاون مع جميع الجامعات بمختلف دول العالم.

حضر اللقاء كلا من الدكتور أحمد فاروق والدكتور احمد الديب وهايدي عارف أعضاء مكتب الاتحاد الأفريقي بالقاهرة.

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