توك شو

بشير العدل: رئاسة مصر لمنظمة الإنتوساى يرسخ مكانتها كدولة رائدة فى الشفافية والنزاهة

بشير العدل الكاتب الصحفي
بشير العدل الكاتب الصحفي

أكد بشير العدل الكاتب الصحفي المتخصص فى الشأن الاقتصادي، أن رئاسة مصر للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، المعروفة باسم "انتوساى" يمثل نجاحا كبيرا لمصر من زاويتين، الأولى أنه يرسخ مكانة مصر كدولة رائدة فى المحاسبة، وإعلاء مبادئ الشفافية النزاهة، والثانية أنه يعكس تنامي قوة مصر الناعمة.


قال "العدل" في لقاء مع قناة النيل للأخبار، بالتليفزيون المصري، أن رئاسة مصر للمنظمة، والتى تمتد 3 سنوات، يعكس نجاحا على المستويين المحلي والدولي.


أوضح "العدل" أن النجاح على المستوى المحلي، يتمثل في جهود القيادة السياسية التي دعمت الجهاز المركزي للمحاسبات، باعتباره أقدم جهاز رقابى فى مصر والعالم، مما منحه قدرة تنافسية دولية كبيرة، جعلته يحتل مركزا مهما، وموقعا قياديا، فى المنظمات الدولية منها الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.


أشار "العدل" إلى نجاح الجهاز المركزي للمحاسبات، فى أن يكون عضوا لمجلس المراجعين الخارجيين فى الاتحاد الإفريقي، ثم رئيسا له، فضلا عن فوزه بمنصب مراجع خارجي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" وكذلك للسياحة، بجانب رئاسته لمجلس المراجعين الخارجيين فى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، لمدة 6 سنوات.

لفت "العدل" إلى أن رئاسة مصر لمنظمة الانتوساي، يعكس، من ناحية أخرى، مدى قوة مصر الناعمة، فى الأوساط الدولية، مما جعلها تتبوأ مركزا إقليميا ودوليا من منطلق دورها الريادى، إقليميا ودوليا.

