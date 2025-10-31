مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يعلن إحباط هجوم إرهابي في ميشيجان

نجح مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في إحباط هجوما إرهابيا محتملا حيث ألقى القبض على "عدة أشخاص" في ميشيجان.

وكتب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كاش باتيل في منشور على منصة "أكس": "أحبط مكتب التحقيقات الفيدرالي هذا الصباح هجوما إرهابيا محتملا وألقى القبض على عدة أشخاص في ميشيغان يُزعم أنهم كانوا يخططون لهجوم عنيف خلال عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة عيد الهالوين".

وأضاف باتيل: "شكرا لرجال ونساء مكتب التحقيقات الفيدرالي ورجال إنفاذ القانون في كل مكان، الذين يقفون على أهبة الاستعداد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وينجحون في مهمتنا في الدفاع عن الوطن".