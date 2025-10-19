قبل وصول طائرته بلحظات.. إحباط محاولة لاغتيـ ال ترامب في مطار بالم بيتش

نقلت شبكة فوكس نيوز عن مسؤولين أمنيين، فتح FBI مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقًا بعد اكتشاف منصة صيد مرتفعة قريبة من مطار بالم بيتش الدولي في ولاية فلوريدا، حيث تقع ضمن خط الرؤية المباشر لمسار خروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من طائرته الرئاسية، ويرجح أنها كانت محاولة لاغتيال «ترامب».

وقال كاش باتيل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه تم العثور على المنصة يوم الخميس خلال عمليات تفتيش روتينية أجراها جهاز الخدمة السرية الأمريكي، مضيفًا أنه لم يعثر على أي أفراد في الموقع، ولم تربط المنصة حتى الآن بأي جهة أو شخص.

وأضاف باتيل أن الـFBI تولى مسؤولية التحقيق بشكل كامل، مشيرًا إلى أنه أرسل وحدات متخصصة لجمع الأدلة من المكان، ويجري تحليل بيانات الهواتف المحمولة في المنطقة ضمن إجراءات التحقيق.

و وصفت منصة الصيد بأنها عبارة عن برج أو هيكل خشبي أو معدني مرتفع يستخدم عادة من قبل الصيادين في الغابات أو المناطق الريفية، ليوفر لهم زاوية رؤية عالية ومباشرة على مساحة مفتوحة لصيد الحيوانات، ويرجح أنه كان سيتم استخدامه لمحاولة «قنص» الرئيس الأمريكي.

و نقلت فوكس نيوز عن مصدر في إنفاذ القانون قوله إن المنصة قد تكون أقيمت قبل أشهر، دون أن يوضح إن كانت مرتبطة بأي نشاط محدد.