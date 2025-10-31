قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

أول تعليق من المدعية العسكرية الإسرائيلية بعد إقالتها من منصبها

المدعية العسكرية الإسرائيلية
المدعية العسكرية الإسرائيلية
محمود نوفل

 
أكدت المدعية العسكرية الإسرائيلية المُقالة تحملها مسؤولية نشر مواد إعلامية لمواجهة الدعاية الكاذبة لمسؤولين بالجيش.

وفي وقت سابق من اليوم ؛ فقد أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن  المدعية العسكرية العامة لن تعود إلى منصبها لتورطها بتسريب الفيديو من معتقل سديه تيمان.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي في تصريحات له: “ستتم محاكمة كل من ساهم في التشهير الدموي بالجنود في قضية سديه تيمان”.

وكانت  القناة 14 الإسرائيلية، ذكرت أن رئيس أركان جيش الاحتلال عزل المدعية العسكرية للاشتباه بدورها بتسريب فيديو اعتداء على أسير فلسطيني.

وفي وقت سابق ؛ أكد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس  أنه سيتم التعامل  بقوة مع كل محاولة لترميم البنية التحتية "للمقاومة" التي تم تدميرها.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، إن قواتنا ستبقى موجودة في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس لمنع "المقاومة".

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي، أن أي محاولة من المقاومة لإعادة بناء بنيتها التحتية في الضفة ستقابل برد قاس.

وختم وزير الدفاع الإسرائيلي، أنه سيتم التعامل مع كل من يساعد المقاومة ويؤوي ويساعد المقاومين وفقا لنموذج مخيم جنين.

جيش الاحتلال المدعية العسكرية الإسرائيلية رئيس أركان جيش الاحتلال وزير دفاع الاحتلال

