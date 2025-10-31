بعد عزلها من منصبها.. وزير دفاع الاحتلال يتوعد المدعية العسكرية الإسرائيلية

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن المدعية العسكرية العامة لن تعود إلى منصبها لتورطها بتسريب الفيديو من معتقل سديه تيمان.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي في تصريحات له: “ستتم محاكمة كل من ساهم في التشهير الدموي بالجنود في قضية سديه تيمان”.

وكانت القناة 14 الإسرائيلية، ذكرت أن رئيس أركان جيش الاحتلال عزل المدعية العسكرية للاشتباه بدورها بتسريب فيديو اعتداء على أسير فلسطيني.

وفي وقت سابق ؛ أكد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه سيتم التعامل بقوة مع كل محاولة لترميم البنية التحتية "للمقاومة" التي تم تدميرها.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، إن قواتنا ستبقى موجودة في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس لمنع "المقاومة".

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي، أن أي محاولة من المقاومة لإعادة بناء بنيتها التحتية في الضفة ستقابل برد قاس.

وختم وزير الدفاع الإسرائيلي، أنه سيتم التعامل مع كل من يساعد المقاومة ويؤوي ويساعد المقاومين وفقا لنموذج مخيم جنين.