عاجل
سحر وشعوذة.. سقوط دجال العطارين لقيامه بالنصب على المواطنين
دهس 4 أشخاص بسيارة والده.. القبض على طالب بالمنيا
بشير العدل: رئاسة مصر لمنظمة الإنتوساى يرسخ مكانتها كدولة رائدة فى الشفافية والنزاهة
اتجاه قوي داخل الزمالك لإقالة فيريرا.. والسوبر المصري الفرصة الأخيرة
وزير الكهرباء عن المتحف الكبير: مصر مازالت تبهر العالم وتصنع التاريخ
أجرأ حوار في حياته.. رونالدو يفجر المفاجآت بدون رقابة مع بيرس مورجان
الدولي للإعلام الرقمي بفرنسا: افتتاح المتحف المصري الكبير يؤكد ريادة مصر الحضارية
الكشف عن مُخطط ميسي للإطاحة بــ لابورتا من برشلونة
مطار القاهرة الدولي يتزين بلوحات الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير .. صور
آدم كايد يغيب عن الزمالك في السوبر المصري أمام بيراميدز بسبب الإصابة
محمد صلاح على أعتاب إنجازين تاريخيين أمام أستون فيلا
أسعار تركيب عدادات المياه في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير الكهرباء عن المتحف الكبير: مصر مازالت تبهر العالم وتصنع التاريخ

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
وفاء نور الدين

قال الدكتور محود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن افتتاح المتحف المصرى الكبير أن مصر لم تبهر العالم، وتصنع التاريخ، وتحفظ للبشرية تراثها ، إذ تقدم للإنسانية معلما حضاريا وواجهة كاشفة لماهية الجمهورية الجديدة، المتحف المصري الكبير، عبقرية المكان والزمان والإنسان ، يجمع بين ما أنجزه الأجداد وما يصنعه الأحفاد لصون الإرث للعالم زادا ومعرفة وعلما واستمتاعا.

واضاف ان هناك ترقب وسعادة وانتظار لإزاحة الستار عن المجسم العظيم الذي يحاكى الحضارة المصرية، وجداريات الرموز والشخصيات المصرية لإبراز الريادة والجدارة في كافة المجالات.

وتابع عصمت : يصعد العالم الدرج العظيم بقطعه الآثارية العملاقة، ملوك ورؤساء دول وحكومات ومنظمات دولية، أدباء وفنانين وعلماء ، ليشهد الجميع نشأة الدولة المصرية على ضفاف النيل، مرورا بعصور الملكية الفرعونيّة، وصولا الى البحث عن الأبدية ، 12 قاعة تاريخية ، بالإضافة الى القاعة الكبرى للملك المصري الشاب توت عنخ أمون ، تماثيل لملوك وتوابيت وقطع أثرية يراها العالم لاول مرة، تقص وتحكى كيف كان "المصري " ولازال، عظيما، أبيا، شامخا معتزاً بمصريته ، حريصا على تخليدها ، لينتهي الجميع بإطلالة مدروسة ومهندسة على أهرامات الجيزة ، الأعجاز الذى لم يبح حتى الان بأسراره.

ووجه وزير الكهرباء التحية والتقدير لمن فكر وخطط ونفذ لرفع الوعى الجمعي، وحفاظا على الهوية ، ودعما للدولة الوطنية ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشكر كل الشكر لأجيال من المصريين المخلصين قاموا بالترميم والتغليف والنقل لعشرات الآلاف من القطع الأثرية لتقدم مصر للعالم متحفها الكبير كهدية

