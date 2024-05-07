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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من روسيا على العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح

روسيا وإسرائيل
روسيا وإسرائيل

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، إن التصرفات الإسرائيلية في رفح تؤدي إلى كارثة إنسانية في المنطقة.

 

وقال بوجدانوف في تصريحات للصحافيين: "إنها كارثة إنسانية، هناك الآن العديد من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وتجمع أكثر من 1.5 مليون شخص في جنوب قطاع غزة، في منطقة رفح".

 

وفي وقت سابق، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي قرر بالإجماع مواصلة العملية العسكرية في رفح لممارسة الضغط العسكري على حماس، وتسهيل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وتحقيق أهداف أخرى للحرب.

 

وفي 6 مايو، أفادت صحيفة التايمز أوف إسرائيل أن الجيش الإسرائيلي بدأ في إجلاء المدنيين من الأحياء الشرقية لرفح استعدادًا لعملية عسكرية مخطط لها. 

وسيطر الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي على حدود قطاع غزة مع مصر. 

وقال المكتب الصحفي للجيش الإسرائيلي، إن القوات الإسرائيلية شنت عملية مستهداف عناصر حماس في الجزء الشرقي من رفح.

CNN: العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح تهدف للضغط على حماس

الخارجية التركية: على إسرائيل الانسحاب فورا من معبر رفح الحدودي

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