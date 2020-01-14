محافظ الفيوم يلتقي المستثمرات العرب لبحث إقامة مشروعات تنموية صناعية وعقارية

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وفد اتحاد المستثمرات العرب،برئاسة الدكتور هدى يسى رئيس الاتحاد، لبحث سبل التعاون المشترك فى تنفيذ مشروعات تنموية جديدة بالقطاع الصناعي والاستثمار العقاري.



وأكد المحافظ،أن هناك ضرورة للتعاون مع المجتمع المدنى وذلك فى إطار آليات عمل الدولة التى تعمل بأجهزتها المختلفة وبالتعاون مع شركائها من المجتمع المدنى والقطاع الخاص .



ونوه الأنصاري إلى أنه سيتم توفير كافة المعلومات الخاصة بالمناطق المقترحة للاستثمار الصناعى فى منطقة كوم أوشيم مشيرا إلى وجود مساحة كبيرة فى المنطقة غير مستغلة وتتبع المحافظة وسيتم طرحها قريبا على المستثمرين، ووجه بإعداد تلك المعلومات من خلال المستشار الاقتصادي للمحافظة .



وأعرب عن رغبته فى عودة الفيوم مرة أخرى مثلما كانت فى الماضي مكانا طبيعيا لتصوير الأفلام وذلك من خلال التوجه لإقامة استوديوهات طبيعية بالمحافظة .



وأشار الأنصاري،إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة دراسة توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة واتحاد المستثمرات العرب لتنفيذ المشروعات الاستثمارية الجديدة بالمحافظة .



ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب، على رغبة الاتحاد فى الاستثمار فى المشروعات الاستثمارية الصناعية والتنمية العقارية بالمحافظة .



وطالبت يسى ، بإمداد الاتحاد بالفرص الاستثمارية المتاحة وأيضا مدى توافر المرافق والبنية الأساسية اللازمة للاستثمار مع التعرف على تسعير المناطق الشاغرة فى منطقة كوم أوشيم الصناعية .



وأشارت يسى، إلى تشكيل لجنة بالاتحاد،متخصصة فى التسويق الدولى خاصة فى مجال السياحة الخليجية وأيضا قدرة اللجنة على التسويق للصناعات الصغيرة والحرفية بالمحافظة من خلال تنظيم المعارض التسويقية لها.













