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أخبار العالم

نجم الهند الأول.. إصابة أميتاب باتشان بفيروس كورونا

السبت 11/يوليه/2020 - 08:14 م
أميتاب باتشان
أميتاب باتشان
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محمد بدران
أعلن النجم الهندي الشهير أميتاب باتشان إصابته بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19).

ونشر «اميتاب باتشان»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وعلق قائلًا "تي 3590 - لقد اختبرت لكيوفيد ١٩ بشكل ايجابي .. تحولت الى المستشفى .. .


وتابع "خضعت العائلة والطاقم لاختبارات ، النتائج منتظرة .. كل ما كان على مقربة مني في الأيام العشرة الأخيرة ، يرجى أن يخضعوا للاختبار"

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