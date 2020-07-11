نجم الهند الأول.. إصابة أميتاب باتشان بفيروس كورونا

أعلن النجم الهندي الشهير أميتاب باتشان إصابته بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19).





ونشر «اميتاب باتشان»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وعلق قائلًا "تي 3590 - لقد اختبرت لكيوفيد ١٩ بشكل ايجابي .. تحولت الى المستشفى .. .









وتابع "خضعت العائلة والطاقم لاختبارات ، النتائج منتظرة .. كل ما كان على مقربة مني في الأيام العشرة الأخيرة ، يرجى أن يخضعوا للاختبار"



