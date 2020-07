نجم الهند الأول.. إصابة أميتاب باتشان بفيروس كورونا

أعلن النجم الهندي الشهير أميتاب باتشان إصابته بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19).

ونشر «اميتاب باتشان»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وعلق قائلًا "تي 3590 - لقد اختبرت لكيوفيد ١٩ بشكل ايجابي .. تحولت الى المستشفى .. .

وتابع "خضعت العائلة والطاقم لاختبارات ، النتائج منتظرة .. كل ما كان على مقربة مني في الأيام العشرة الأخيرة ، يرجى أن يخضعوا للاختبار"

T 3590 -I have tested CoviD positive .. shifted to Hospital .. hospital informing authorities .. family and staff undergone tests , results awaited ..

All that have been in close proximity to me in the last 10 days are requested to please get themselves tested !