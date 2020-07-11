فرج عامر يكشف تفاصيل مباراة سموحة الودية أمام الزمالك

أعلن فرج عامر رئيس مجلس ادارة نادي سموحة، عن موعد مباراة الفريق الودية أمام الزمالك استعدادا لاستئناف بطولة الدوري المصري في أغسطس المقبل.
وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سموحة يلاقي الزمالك وديا يوم ٧/١٩ علي ملاعب هيلتون ببرج العرب".
وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، حرص علي صرف شهر من مستحقات لاعبي الفريق الأول خلال تواجدهم في المعسكر خلال الفترة الحالية.
ويسعى الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة الفرنسي كارتيرون لتجهيز جميع اللاعبين خلال الفترة المقبلة لعودة النشاط الرياضي.