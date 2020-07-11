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ديني

ما حكم الغياب عن صلاة الجماعة بحجة الخوف من كورونا؟.. أستاذ شريعة يجيب

السبت 11/يوليه/2020 - 08:37 م
صلاة الجماعة في زمن
صلاة الجماعة في زمن كورونا
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محمود نوفل
استنكر رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان غياب المسلمين عن أداء الصلاة في المساجد بحجة الخوف من فيروس كورونا .

وأكد الخثلان وفق ماذكرته صحيفة تواصل السعودية، أن عدم الحرص على أداء صلاة الجماعة في المسجد بحجة الخوف من فيروس كورونا، في الوقت الذي يحرص فيه المرء على الخروج من منزله للأمور الدنيوية عذرا غير مقبول.

واستغرب الشيخ الخثلان قائلا في مقطع فيديو له قائلا: "ليس من المقبول خروج بعض الأشخاص من المنزل لأمور دنياهم مثل الممشى أو الأسواق وغيرها، في حين إذا دُعوا لصلاة الجماعة في المسجد، يخشون على أنفسهم بحجة الخوف من الإصابة بفيروس كورونا.

وتساءل: إذا كنت تخشى على نفسك من كورونا فلماذا تخرج إلى أمور دنياك.. ولماذا تأتي المخاوف عند المساجد فقط.

جدير بالذكر أن ان إجمالي الحالات المصابة بــ " كوفيد 19"  داخل السعودية قد بلع 229.480 حالة من بينها 61.903 حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 2230 حالة حرجة، لافتة الي ان إجمالي حالات التعافي بلغت 165.396 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2181 حالة وفاة.
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