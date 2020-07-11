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أبو شقة: للشعب المصرى حضارة وحنكة سياسية تمتد لـ 7 آلاف سنة

السبت 11/يوليه/2020 - 10:18 م
بهاء ابو شقة
بهاء ابو شقة
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أسامة علي
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب، إن للشعب المصرى حضارة وحنكة سياسية تمتد لـ 7 آلاف سنة.

وتابع أبو شقة خلال حديثه مع برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إى" أن الشعب المصرى على مدار تاريخه لم يسمح أن تتعرض الدولة المصرية لأى خطر.


وأضاف رئيس دستورية النواب، عندما تتعرض الدولة المصرية للخطر تجد الشعب المصرى تلاحم بقوة وتحول إلى صخرة صلبة لا تقهر.

وأشار بهاء أبو شقة أن الشعب المصرى توسم خيرا فى محمد على الكبير عندما رأوا أنه الشخص الأصلح لبناء مصر، وكنا وقتئذ أمام مشهد آخر لما يحدث فى مصر الآن .

 وأكد رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب أن العالم كله شهد أن 30 يونيو ثورة شعبية حقيقة بكل مقوماتها، مؤكدا أن الجيش المصرى انحاز للشعب وحمى مصر من السقوط فى مستنقع كان مخططا لها أن تسقط فيه.



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