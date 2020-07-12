AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

محمود يستغيث لإعادة عمل بطاقة التموين

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:03 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
أستغاث المواطن محمود محمد محمد أبو النصر النجار، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من حذفه من بطاقة التموين .

ويقول فى رسالته : رغم تقدمه بأكثر من تظلم، وحاجته للحصول على الدعم التموينى لأفراد أسرته حيث كان يحصل على المقررات التموينة والخبز لأربعة أفراد.

رقم بطاقه التموين 116005756323
الرقم القومى 27108011601054
التواصل مع القارئ رقم الهاتف 01013630593
أقراء ايضا :


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رأفت يستغيث لإضافة أولاده لبطاقة التموين بميت غمر

هشام يشكو حذف أربعة أفراد من بطاقة التموين

أشرف يستغيث بالمسئولين لإعادة صرف التموين

أشرف يستغيث من حذف ثلاثة أفراد من بطاقة التموين فى القليوبية

مواطن يناشد التموين إعادة إضافته لبطاقة التموين بالمنوفية

مواطن يناشد إعادة بطاقة السلع التموينية لاحتياجه لها

ترشيحاتنا

فرعون آخر في بلاد الإنجليز.. تريزيجيه يحقق أرقامًا قياسية بعد ثنائية كريستال بالاس

منظمة الصحة العالمية: ارتفاع قياسي للإصابات بفيروس كورونا حول العالم

آيا صوفيا .. مجلس الكنائس العالمي يوجه رسالة عاجلة إلى أردوغان

أريد حقي يا بلد.. زوجة الخطيب تخرج عن صمتها لرفض التجاوزات وتطالب الدولة بحقها في الحياة بكرامة

بـ تان للوجه يبرز جمالها.. هنا شيحه تبهر متابعيها بإطلالة صيفية على البحر

خروج عن النص.. أشرف عبد الباقي ينشر مشهدا كوميديا مع حمدى الميرغني.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الشبيكة.. أنابيلا هلال تبهر جمهورها بإطلالة لافتة

أهمها تعزيز المناعة وصحة الدماغ.. فوائد هائلة للعنب على الصحة

كريم فهمي يكشف عن لياقته البدنية في أحدث ظهور.. والجمهور: نلاقي زيك فين يا مراد