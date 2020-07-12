محمود يستغيث لإعادة عمل بطاقة التموين

أستغاث المواطن محمود محمد محمد أبو النصر النجار، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من حذفه من بطاقة التموين .





ويقول فى رسالته : رغم تقدمه بأكثر من تظلم، وحاجته للحصول على الدعم التموينى لأفراد أسرته حيث كان يحصل على المقررات التموينة والخبز لأربعة أفراد.





رقم بطاقه التموين 116005756323

الرقم القومى 27108011601054

التواصل مع القارئ رقم الهاتف 01013630593

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



