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تعليم

تعليمات مهمة لطلاب البرامج الجديدة بزراعة عين شمس بشأن سداد المصروفات

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:02 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
طالبت كلية زراعة جامعة عين شمس  طلاب البرامج الجديدة الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية سرعة السداد قبل يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو الجاري .

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وأشارت الكلية الى أن ذلك الاجراء حتي لايتعرضوا لحجب نتائجهم في الامتحانات والمقالات البحثية والحرمان من رفع الابحاث في الدور الثاني وعلي الطلاب الالتزام بارتداء الكمامة واتخاذ الاجرءات الاحترازية .

أوضحت الكلية أن شئون الطلاب تستقبل الطلاب يوميا من الساعة 9 صباحا الي الساعة 1ظهرا .

يذكر أن امتحانات طلاب الفرق النهائية بدأت امس وسط اجرءات احترازية مشددة من قبل الجامعة مع تعاون كبير من الطلاب بالالتزام بالتعليمات .

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