تعليمات مهمة لطلاب البرامج الجديدة بزراعة عين شمس بشأن سداد المصروفات

طالبت كلية زراعة جامعة عين شمس طلاب البرامج الجديدة الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية سرعة السداد قبل يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو الجاري .
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وأشارت الكلية الى أن ذلك الاجراء حتي لايتعرضوا لحجب نتائجهم في الامتحانات والمقالات البحثية والحرمان من رفع الابحاث في الدور الثاني وعلي الطلاب الالتزام بارتداء الكمامة واتخاذ الاجرءات الاحترازية .
أوضحت الكلية أن شئون الطلاب تستقبل الطلاب يوميا من الساعة 9 صباحا الي الساعة 1ظهرا .
يذكر أن امتحانات طلاب الفرق النهائية بدأت امس وسط اجرءات احترازية مشددة من قبل الجامعة مع تعاون كبير من الطلاب بالالتزام بالتعليمات .