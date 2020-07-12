تعليمات مهمة لطلاب البرامج الجديدة بزراعة عين شمس بشأن سداد المصروفات

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وأشارت الكلية الى أن ذلك الاجراء حتي لايتعرضوا لحجب نتائجهم في الامتحانات والمقالات البحثية والحرمان من رفع الابحاث في الدور الثاني وعلي الطلاب الالتزام بارتداء الكمامة واتخاذ الاجرءات الاحترازية .





أوضحت الكلية أن شئون الطلاب تستقبل الطلاب يوميا من الساعة 9 صباحا الي الساعة 1ظهرا .





يذكر أن امتحانات طلاب الفرق النهائية بدأت امس وسط اجرءات احترازية مشددة من قبل الجامعة مع تعاون كبير من الطلاب بالالتزام بالتعليمات .



