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رياضة

مرسي عطا الله: حان وقت لم الشمل بين رئيسيّ قطبي الكرة المصرية

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:01 ص
مرتضي منصور ومحمود
مرتضي منصور ومحمود الخطيب
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حسام الحارتي

قال مرسي عطا الله رئيس نادي الزمالك السابق، إن الفترة الحالية تشهد افتقادا للروح الرياضية بين قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك".


 وأضاف مرسي عطا الله في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، أنه لابد من تهدئة الأوضاع بين رؤساء قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك"، وتقريب وجهات النظر .


وأوضح مرسي عطا الله، ان التوتر بين الأهلي والزمالك ينعكس على الجماهير وكافة الأندية المصرية.


وتابع:" ننتظر انهاء الخلافات بين رؤساء الأهلي والزمالك خلال الفترة المقبلة وحان وقت لم الشمل من أجل مصلحة الرياضة المصرية ".


وأنهى تصريحاته: مصلحة الرياضة المصرية من مصلحة الوطن ".

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