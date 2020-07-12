مرسي عطا الله: حان وقت لم الشمل بين رئيسيّ قطبي الكرة المصرية

قال مرسي عطا الله رئيس نادي الزمالك السابق، إن الفترة الحالية تشهد
افتقادا للروح الرياضية بين قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك".
وأضاف مرسي عطا الله في تصريحات
هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، أنه لابد من تهدئة الأوضاع بين
رؤساء قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك"، وتقريب وجهات النظر .
وأوضح مرسي عطا الله، ان التوتر بين الأهلي والزمالك ينعكس على الجماهير
وكافة الأندية المصرية.
وتابع:" ننتظر انهاء الخلافات بين رؤساء الأهلي والزمالك خلال الفترة
المقبلة وحان وقت لم الشمل من أجل مصلحة الرياضة المصرية ".
وأنهى تصريحاته: مصلحة الرياضة المصرية من مصلحة الوطن ".