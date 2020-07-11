محافظ دمياط: قمنا بعمل مراقبة ليلية لمنع نزول الشواطئ

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن سبب غرق البعض على شواطئ المحافظة، هو تسلل بعض الشباب فى الرابعة فجرًا إلى الشواطئ، بعيدًا عن أعين المراقبة.





ناشدت محافظ دمياط، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية المواطنين قائلًا:" مفيش داعى خالص لنزول البحر طالما الشواطئ مغلقة ولا يوجد طواقم إنقاذ".





وأضافت، أن المواطنين لديهم إصرار شديد فى ظل الوضع الراهن على دخول الشواطئ، ومن أجل ذلك قمنا بعمل مراقبة ليلية لمنع ذلك، وتابعت:"هى مش شطارة ليه نخسر أولادنا".





وفى سياق آخر قالت محافظ دمياط، إن هناك حالات إصابة بفيروس كورونا فى المحافظة ولكنها بسيطة جدًا، وتابعت: "ليست من المحافظة بل من القادمين من الخارج".