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رياضة

تعرف على إصابة "الشامي" خلال مران الإسماعيلي.. صور

السبت 11/يوليه/2020 - 11:46 م
صدى البلد
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نانسي القاضي
كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، إن الإصابة التى تعرض لها محمد الشامي، لاعب الفريق ومنعته من استكمال المران عبارة عن كدمة قوية في الكاحل.

جاءت الإصابة خلال مران الفريق صباح اليوم، ضمن استعدادات الفريق لاستئناف بطولة الدوري الممتاز المقرر له 6 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يخضع "الشامي" للكشف الطبي تحت إشراف الدكتور أكرم عبدالعزيز رئيس الجهاز الطبي بالنادي الإسماعيلي، وذلك بعد غد فور العودة لاستئناف التدريبات الجماعية للفريق لتحديد فترة غيابه للعلاج.

حيث إن الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي بقيادة الفرنسي ديدييه جوميز، منح اللاعبين راحة سلبية غدًا الأحد، ليستأنف التدريبات بعد غد الاثنين. 

يذكر أن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، نجح في تمديد عقد محمد الشامي لمدة ثلاث سنوات قادمة.
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