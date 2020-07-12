أخبار الفن .. حمو بيكا يثير الجدل على إنستجرام .. أحمد الشامي يدعم عمرو السولية بعد التطاول على ابنته

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





هل تعاقد مع روتانا.. حمو بيكا يثير الجدل على إنستجرام



أثار حمو بيكا الجدل من خلال نشره صورة بجانب لوجو روتانا عبر حسابه على انستجرام وعلق عليها قريبا.





أحمد الشامي يدعم عمرو السولية بعد التطاول على ابنته

حرص الفنان أحمد الشامي على دعم لاعب الأهلي عمرو السولية، بعد تطاول أحد الجماهير على ‏صورة طفلته التى لم تتعد 3 سنوات.





تحت تهديد السلاح.. أحمد السبكي يتعاقد مع ياسمين رئيس على جار القمر

أعلن المنتج أحمد السبكي عن تعاقده مع الفنانة ياسمين رئيس على فيلم جار القمر، ونشر صورة لهما سويا وهى توقع العقد.







أورتيجا: أوكا عشرة عمر .. والانفصال بدون خلاف .. فيديو

نشر مغني المهرجانات اورتيجا عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" فيديو يوضح فيه حقيقة الخلاف بينه وبين زميله أوكا.







رانيا يوسف لـ عمرو السولية: ربنا يرحمك من العقول المريضة





دعمت رانيا يوسف لاعب الأهلي عمرو السولية بعد تعرض ابنته للتحرش اللفظى من قبل عدد من متابعيه ونشرت صورة من تلك التعليقات عبر خاصية " الستورى " بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .

