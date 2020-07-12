AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

ذعر وفزع يصيب ركاب طائرة متجهة للهند.. فيديو

الأحد 12/يوليه/2020 - 02:40 م
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
سادت حالة من الذعر بين ركاب طائرة متجهة إلى الهند من مطار في السعودية، ففي بادئ الأمر كانت الأمور على ما يرام ولكن بعد فترة زمنية ليست كبيرة بدأت الأزمة. 

وكانت تعرضت الطائرة لمنخفض جوي مرتين مما أدى إلى حدوث اضطرابات واهتزازات قوية على متن الطائرة أصابت الركاب بحالة من الفزع، حسب ما ورد في صحيفة ميرور. 

والتقط أحد الركاب مقطع فيديو ليوثق ما حدث على متن الطائرة من حالة فزع وصراخ من الركاب بسبب إحساسهم بالخوف من سقوط الطائرة. 

وظهر في الفيديو الركاب الملتزمين بارتداء الكمامة ولكن خوفهم الشديد من السقوط بسبب الاهتزازات القوية التي تعرضت لها الطائرة دفعهم لخلع الكمامة والصراخ. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

لـ 25 سبتمبر .. النقض تؤجل طعن المتهمين بقتل حارس محافظ البنك المركزي السابق

يصل ارتفاعها لـ١٦ مترا.. تعرف على التفاصيل الكاملة لمحطة الهايكستب قبل تشغيلها

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يفضح ضابط مخابرات قطري.. طاهر محمد بديل صلاح في المنتخب.. وكهربا يشعل السوشيال بصورة مع الخطيب

تركيا تهدد الطيران المجهول بدفع الثمن.. وتشترط انسحاب حفتر

صحية أكثر.. طريقة عمل القهوة بالعسل

3 كلمات تقال في هذا التوقيت تمنحك ثواب أداء الحج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف.. نسرين طافش بإطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام.. شاهد

توم هانكس وزوجته يصلان اليونان من أجل الاحتفال بعيد ميلاده.. صور

3 توابل خارقة .. خليط هائل لعلاج التهاب الحلق والكحة البلغم