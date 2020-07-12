ذعر وفزع يصيب ركاب طائرة متجهة للهند.. فيديو





وكانت تعرضت الطائرة لمنخفض جوي مرتين مما أدى إلى حدوث اضطرابات واهتزازات قوية على متن الطائرة أصابت الركاب بحالة من الفزع، حسب ما ورد في صحيفة ميرور.





والتقط أحد الركاب مقطع فيديو ليوثق ما حدث على متن الطائرة من حالة فزع وصراخ من الركاب بسبب إحساسهم بالخوف من سقوط الطائرة.





وظهر في الفيديو الركاب الملتزمين بارتداء الكمامة ولكن خوفهم الشديد من السقوط بسبب الاهتزازات القوية التي تعرضت لها الطائرة دفعهم لخلع الكمامة والصراخ.

سادت حالة من الذعر بين ركاب طائرة متجهة إلى الهند من مطار في السعودية، ففي بادئ الأمر كانت الأمور على ما يرام ولكن بعد فترة زمنية ليست كبيرة بدأت الأزمة.