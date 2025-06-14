غير الأدوية.. حيل وعادات لعلاج فقر الدم المنجلى

يختلف فقر الدم المنجلى عن الأنيميا العادية في أنه ينتج عن خلل جيني ومزمن لذا يحتاج المريض إلى معرفة العادات والحيل التى تساعد في علاج الأعراض.

ووفقا لما جاء في موقع everydayhealth نكشف لكم طرق طبيعية لعلاج فقر الدم المنجلى.

عادات تساعد في العلاج

إن الحفاظ على نمط حياة صحي مع فقر الدم المنجلي يمكن أن يساعد في علاج الأعراض ويتضمن:

تناول نظام غذائي صحي للقلب

ممارسة التمارين الرياضية ولكن تحدث إلى طبيبك حول الكمية المناسبة

البقاء رطبًا

الحصول على سبع إلى ثماني ساعات من النوم كل ليلة

عدم التدخين

تجنب الكحول

الوقاية من الأزمات



يمكن للأشخاص المصابين بفقر الدم المنجلي المساعدة في منع أزمات ومضاعفات فقر الدم المنجلي من خلال اتباع الاحتياطات التالية:



لا تتناول مزيلات الاحتقان، والتي تميل إلى تضييق الأوعية الدموية.



تجنب درجات الحرارة المرتفعة جدًا أو المنخفضة جدًا، فكلاهما قد يؤدي إلى حدوث أزمة.



كن حذرًا في المرتفعات العالية فقد تحتاج إلى كمية إضافية من الأكسجين.



تجنب اختيار وظيفة تتطلب الكثير من العمل البدني، أو تعرضك لدرجات حرارة شديدة، أو تتضمن ساعات عمل طويلة.



لا تسافر في طائرات غير مضغوطة

علاج الأطفال



يتعرض الأطفال المصابون بفقر الدم المنجلي لخطر كبير للإصابة بالعدوى، لذا فإن الكثير من الرعاية الروتينية التي يتلقونها تهدف إلى منع العدوى من خلال ما يلي:

البنسلين اليومي

مكملات حمض الفوليك لتعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراء

جميع التطعيمات الروتينية، بما في ذلك لقاح الإنفلونزا السنوي

لقاح المكورات الرئوية ، الذي يحمي من الإصابة بالبكتيريا المكورات الرئوية

وينبغي أن يتلقى الأطفال لقاح التهاب السحايا في الموعد المحدد.

العلاج التكميلي

المناهج التكميلية والتكاملية

تتضمن العلاجات التكميلية لفقر الدم المنجلي بشكل أساسي تقنيات تساعد على تخفيف الألم، عند استخدامها مع علاجات أخرى. تشمل الخيارات الشائعة ما يلي:

تمارين لطيفة، مثل اليوجا

تأمل

تمارين التنفس

الوخز بالإبر

تدليك

العلاج السلوكي المعرفي (CBT)، وهو نوع من العلاج بالكلام.