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اقتصاد

الثلاثاء.. وزيرة التخطيط تعرض تأثير كورونا على رؤية مصر 2030

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:01 م
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
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ولاء عبد الكريم
تستضيف جمعية رجال الأعمال المصريين، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد عبر ويبنار تنظمه الجمعية برئاسة المهندس علي عيسي رئيس مجلس الإدارة الثلاثاء المقبل.

وتستعرض الوزيرة خلال الندوة رؤية مصر 2030 في ظل أزمة كورونا وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية علي خطط التنمية في مصر.هذا ومن المقرر ان يدير الجلسة الدكتور عمرو حسنين الرئيس التنفيذي لشركة فينبي للاستشارات المالية.

وقال المهندس علي عيسي رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن الندوة تناقش الآليات التي تتخدها الدولة لخلق مناخ اقتصادي اكثر مرونة في التعامل مع التحديات العالمية غير المسبوقة علي كافة المستويات الاقتصادية والصحية والسياسية وأثر ذلك علي خطط التنمية المستقبلية.

وأضاف «عيسي»، كما تتناول الندوة مناقشة عدد من المحاور من أهمها دور مجتمع الأعمال في مساندة الدولة لتحقيق اهدافها التنموية في اطار رؤية 2030 للتنمية المستدامة ومحاور تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة القائمة علي تحقيق التوازن بين النمو والعدالة الاجتماعية.
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