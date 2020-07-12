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فن

فستان قصير بـ 3 ألوان.. جوهرة تتألق في إطلالة كلاسيكية ساحرة.. شاهد

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:43 م
جوهرة
جوهرة
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محمد بدران


نشرت الفنانة جوهرة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت جوهرة بفستان قصير مشجر بألوان الصيف الهادئة المعتمدة على اللون الاحمر والأبيض والاسود لتظهر بإطلالة جريئة.

وارتدت جوهرة ساعة أنيقة في اليد، مع الأقراط الجذابة في الأذن، وتركت خصلات شعرها المموج أعلى الكتف بطريقة لافتة للأنظار، مع وضع المكياج مميز لتبرز جمال ملامحها.

وشاركت جوهرة في فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني الذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.



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