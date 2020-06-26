AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ هوت شورت.. جوهرة تنشر صورة جديدة على إنستجرام

الجمعة 26/يونيو/2020 - 04:14 ص
جوهرة
جوهرة
Advertisements
محمد بدران
شاركت الراقصة جوهرة جمهورها صورة جديدة عبر خاصية "ستورى" بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت جوهرة أثناء قضائها إجازتها الصيفية بالساحل الشمالى، ترتدى هوت شورت وبدى ابيض وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة.

وكتبت الراقصة جوهرة تعليقا على الصورة قائلة: "وقت لا يصدق في المذهل".

من ناحية أخرى نفى باسم عبدالمنعم مدير أعمال الراقصة الاستعراضية جوهرة، حقيقة ما تم تداوله من أنباء عن ارتباطها بمطرب المهرجانات عمر كمال الشهير بأغنيتي "عود البطل" و"بنت الجيران".

وشاركت جوهرة في فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني الذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.




بـ هوت شورت.. جوهرة تنشر صورة جديدة على إنستجرام
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنا «نمبر وان».. جوهرة تثير إعجاب متابعيها بصورة مع محمد رمضان

شاهد.. جوهرة في وصلة رقص على أغنية بم بم

بإطلالة على الشاطئ.. جوهرة تشعل السوشيال ميديا

ليس حبيبتك.. بإطلالة صيفية جوهرة تبرز أنوثتها على البحر

على مهرجان بنت الجيران.. جوهرة تشعل حفل زفاف بـ وصلة رقص

جمال وأنوثة.. شاهد آخر إطلالات الراقصة جوهرة

ترشيحاتنا

أمريكا تسجل أعلى نسبة إصابات يومية بكورونا منذ تفشي الوباء

طاقة القدر.. عامل فقير يصبح ثريًا بعد تعثر قدميه في كنز بـ3.3 مليون دولار

بلا رحمة.. ابن يعذب والدته بوحشية ويحرق جسدها في مكة

أخبار الفن.. ابنة رجاء الجداوي: والدتي حالتها حرجة لكن فى وعيها.. الموت يفجع المخرج خالد يوسف

يوم جديد للأفارقة.. الكاف يهنئ ليفربول بـ الدوري الإنجليزي بـ صورة محمد صلاح

2533 حالة وفاة.. الصحة تعلن تعافي 16338 مصابا بفيروس كورونا

AdvertisementS

شاهد.. أول رد من والدة الفتاة مها أسامة التي أعلنت رغبتها في الزواج على فيسبوك

لاعب الأهلي السابق يتعرض لحادث سيارة.. صور

ظهور نادر لـ رياض الخولي مع زوجته بطلة مسرحية المتزوجون.. شاهد

2533 حالة وفاة.. الصحة تعلن تعافي 16338 مصابا بفيروس كورونا

التضامن: بدء وضع الخطوات الإرشادية لفتح الحضانات بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية

تفاصيل الساعات الأخيرة لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة.. فرنسا وأمريكا دعما الطلب المصري لمنع تهديد السلم والأمن الدوليين.. وكتيبة الدبلوماسية تستثمر علاقات السيسي الطيبة برؤساء الدول الكبرى

شاهد.. حريق عشش رأس البر

أخبار الفن.. ابنة رجاء الجداوي: والدتي حالتها حرجة لكن فى وعيها.. الموت يفجع المخرج خالد يوسف

إصابة والدة أمين صندوق الأهلي بفيروس كورونا

شهود سقوط فتاة 15 مايو من أعلى السطح: كنا بنلعب بالطائرات الورقية والشبشب السبب

لجنة مكافحة كورونا تطمئن المواطنين: الأرقام الآن في مرحلة الثبات

التضامن: فتح الحضانات أول يوليو المقبل .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطل مصري يتعرض لتنمر قاس في ميكروباص بسبب إعاقة ذراعيه.. والفنان أحمد فهمي يدعمه.. فيديو

العين فلقت الحجر.. حادث خطير لرجل بعد ثوان من احتفال زملاء عمله بسيارته الجديدة .. فيديو

لم يظهروا من قبل.. صور مسربة لبنات بوتين المخفيين عن الأضواء تهدف لاستفزازه