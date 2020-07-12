فرعون آخر في بلاد الإنجليز.. تريزيجيه يحقق أرقامًا قياسية بعد ثنائية كريستال بالاس





تريزيجيه سجل هدفي المباراة لفريقه أستون فيلا، ليرفع رصيده من الأهداف للهدف الخامس في مسيرته مع الفيلانز في الدوري الإنجليزي، و6 أهداف مع الفريق في مختلف المسابقات هذا الموسم.





وسجل تريزيجيه اسمه بحروف من نور في سجلات تألق لاعبينا المحترفين في الخارج، وهو ما نرصده تباعًا في هذا التقرير.





- أصبح تريزيجيه رابع اللاعبين المصريين الذين يسجلون ثنائية في مباراة وحيدة في بطولة الدوري الإنجليزي، بعد محمد صلاح وأحمد حسام ميدو، وعمرو زكي.





- أصبح تريزيجيه ثاني هدافي أستون فيلا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعدما رفع رصيده من الأهداف لـ 5 أهداف، ويتفوق عليه بهدفين فقط جاك جيراليش قائد الفريق.





- تريزيجيه حقق رقمًا مميزًا أخرًا، وهو تسجيله لـ 3 أهداف من متابعات للكرات الثابتة، حيث سجل هدفين من متابعات للضربات الحرة، وهدفا من متابعة لضربة ركنية.





- فاز أستون فيلا للمرة الأولى في مباراة يسجل فيها تريزيجيه في الدوري الإنجليزي، حيث خسر أمام ليفربول وتشيلسي بنتيجة هدفين مقابل هدف، فيما تعادل مع ولفرهامبتون بهدف لمثلهما، لكن أستون فيلا فاز على ليستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية عندما سجل تريزيجيه الهدف الثاني لفريقه، في المباراة التي انتهت بفوزهم بهدفين مقابل هدف.

تألق محمود حسن تريزيجيه، المحترف المصري بصفوف نادي أستون فيلا، وقاد فريقه لتحقيق الفوز على نظيره نادي كريستال بالاس بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.