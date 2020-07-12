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فن

انفصال أوكا وأورتيجا بدون إعلان أسباب.. أشهر أغاني ثنائي المهرجانات

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:41 م
صدى البلد
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نبيل العدوى
أعلن المطرب أحمد متولى الشهير بـ"أورتيجا" انفصاله فنيا، بشكل رسمي عن أوكا بعد تعاونهما منذ أكثر من 10 سنوات سويا، وذلك من خلال فيديو طرحه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وقال "أورتيجا" في الفيديو: "إن العلاقة الطيبة ما زالت تربطهما ولا خلافات بينهما".

وقدم أورتيجا منذ ثلاثة أشهر تقريبا أغنية بمفرده بعنوان"أنا هتجنن"، بعد أن اعتاد الظهور بصحبة صديقه أوكا من خلال عشرات الأغانى التى قدمها خلال مشوارهما على مدار10 سنوات.

يذكر أن آخر أعمال أوكا وأورتيجا فيلم 8% وتدور أحداثه حول فرقةٍ شعبية تضمهما، وصديقهما الثالث شحتة، ويحاول الثلاثة تقديم فنهم من خلال الحفلات الغنائية الصغيرة، وفي إحدى الحفلات المدرسية يفاجأ الجميع بوقوع عملية خطف وتوجه للأصدقاء الثلاث أصابع الاتهام، لتبدأ من هنا الأحداث في التطور حيث تحاول أزعرينة (مي كساب) المسئولة عن الفرقة مساعدتهم في الخروج من المأزق.

الثنائي الشهير قدم عدد كبير من الحفلات خلال مشواره في مصر والدول العربية وحتى خارج الوطن العربي، ومن أشهر أغنياتهم "هاتي بوسة يا بت"، "العب يالا"، "جايز"، دوس بنزين"، "سوري"، و "لغة العيون"، وغيرها من الأغني والكليبات.
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