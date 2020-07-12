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محافظات

خالد عبد العال: 2272 مشروعا جديدا بالقاهرة في 6 سنوات بتكلفة 279.3 مليار جنيه

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:22 م
الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال افتتاحات اليوم
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عبد العزيز جمال
أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن المحافظة منذ 6 سنوات وحتى اليوم، شهدت إنشاء 2272 مشروعا في كافة المجالات بتكلفة إجمالية بلغت ٢٧٩.٣ مليار جنيه.

وأضاف محافظ القاهرة، في كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء افتتاح مشروع "الأسمرات 3"، أنه تم الانتهاء من تنفيذ  ١٦٤١ مشروعا بنسبة ١٠٠ ٪ بتكلفة ٢٢٧.٩، وجارٍ تنفيذ  ٦٣١ مشروعا بتكلفة ٥١.٤ مليار جنيه.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه يوجد في قطاع الصحة  ١٣٨ مشروعا بتكلفة ١.٤٧ جنيه، وفي قطاع التعليم ٢٣٢ مشروعا بتكلفة ٢.٣ مليار جنيه.

وتابع محافظ القاهرة، يوجد ٣٧ مشروعا للإسكان وتطوير العشوائيات بتكلفة ١٧.٦ مليار جنيه، و٣٧٧ مشروعا للطرق والنقل بتكلفة ٣٢.٣ مليار جنيه.

وأوضح محافظ القاهرة، أن الغاز تم توصيله إلى ٨٤٠ ألف عميل ضمن ١٧٥ مشروعا بتكلفة ٥.٥ مليار جنيه، و٣٥ مشروعا لمياه الشرب بتكلفة ٣.٣ مليار جنيه، و٢٨ مشروع كهرباء بتكلفة ١٦.٩ مليار جنيه.

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