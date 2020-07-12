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ثقافة

استعدادا لعودة النشاط.. رئيس قصور الثقافة يتفقد قصر دمنهور ومركز الإبداع بالبحيرة

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:38 م
احمد عواض
احمد عواض
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طارق موسى

يواصل الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة جولاته التفقدية لمواقع الهيئة استعدادا لعودة تنفيذ الأنشطة الثقافية والفنية بها على مستوى الجمهورية فى 15 يوليو الجارى، حيث تفقد صباح اليوم قصر ثقافة دمنهور للتأكيد على ما تم من تعقيم للقصر وتنفيذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فتفقد المسرح وقاعات الأنشطة وقاعة تكنولوجيا المعلومات والتى شدد فيها على ضرورة استخدام وسائل التعقيم الخاصة بأجهزة الحاسب الآلي، كذلك التعقيم الدوري لمكتبة الكبار بالقصر واقامة البروفات الفنية قدر الإمكان بالأماكن المفتوحة بالقصر.

 

أشاد رئيس الهيئة بالإجراءات الاحترازية المتخذة استعدادا لعودة النشاط، مؤكدا على ضروة تنفيذها مع رواد القصر وأثناء تنفيذ الأنشطة، وعلى ضرورة اتخاذ كافة العاملين الاجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد وأخذ الأمر بجدية تامة فيما يخص هذه الاجراءات، كما تفقد قصر الطفل بدمنهور مشددا على أن نشاط الطفل لايزال متوقفا ويتم تقديمه أونلاين من خلال صفحات الهيئة الرسمية.

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أعقب ذلك تفقد د. عواض مركز الإبداع الفني بدمنهور بكافة قاعاته ونادى تكنولوجيا المعلومات ومسرح القصر، كما شدد على ضرورة التأكد من وضع اللافتات الإرشادية فى أماكن ظاهرة وبكافة جوانب المركز لتكون واضحة للرواد، ومؤكدا على تجنب الازدحام تماما فيما يخص استقبالهم.


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