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تطوير العشوائيات يكشف الفارق بين الأسمرات 1 و2 و3.. فيديو

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:38 م
تطوير العشوائيات
تطوير العشوائيات
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البهي عمرو
قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، إن مشروع الأسمرات 3 مبنى على مساحة 62 فدان، وبه 7600 وحدة سكنية وتكلفة مليار و 800 مليون جنيه.

وأضاف خالد صديق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم" المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامية سارة حازم، أن صندوق تحيا مصر قام بدفع نص مليار فى مشروع الأسمرات 3.

ولفت المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، إلى أن المشروع كبير جدًا ويضم ملاعب، وحضانات و مدارس، وكل شي.

واشار المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، إلى أنهم يعملون فى المشروعات على أساس أنها مجتمعات حضارية، والجميع يتناسى أن هذه الأماكن عشوائية.

وأوضح أن هناك أكثر من 7600 أسرة استفادوا من مشروع الأسمرات3، وكشف أن الأسمرات 1 و 2 تتكون من أرضى و 5 أدوار، ولكن الأسمرات 3 أرضى و 9 أدوار، وكشف أن نموذج المعماري فى كل مشروع يختلف عن الأخر، فالصندوق يتطور.

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