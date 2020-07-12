AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدرب أستون فيلا ينهال بالمديح على تريزيجيه بعد إحرازه هدفين في كريستال بالاس

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:09 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
أثنى دين سميث، المدير الفني لنادي أستون فيلا، على أداء لاعبه محمود حسن تريزيجيه، بعد قيادته الفيلانز للفوز على كريستال بالاس اليوم في الدوري الإنجليزي.

وسجل تريزيجيه هدفين في مباراة اليوم أمام كريستال بالاس، ليقود فريقه للفوز بهدفين نظيفين، والحفاظ على آماله في البقاء في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

وقال "سميث"، في تصريحات بعد المباراة، "تريزيجيه لاعب جيد ومبهر، وأصبح منسجمًا مع الدوري الإنجليزي الممتاز الآن هو ودوجلاس لويز".

وأضاف "تريزيجيه ظهر بأداء جيد في المباريات القليلة الماضية، هو لاعب آخر انتدبناه في وقت متأخر الصيف الماضي، وأخذ وقتًا للتأقلم قليلًا، لكن حضوره جيد على أرضية الملعب، لقد حصل على مكانه في التشكيل بسبب أدائه في المباريات الأخيرة أمام ليفربول ومانشستر يونايتد".

وبانتصار اليوم، رفع نادي أستون فيلا رصيده من النقاط للنقطة 30 في المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تريزيجيه والمحمدي يشاهدان عودة الدوري الإنجليزي من مقاعد بدلاء أستون فيلا أمام شيفيلد يونايتد

أستون فيلا يحاول تجنب الهبوط من الدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل

الدوري الإنجليزي .. أستون فيلا يسعى لمداواة جراحه على حساب كريستال بالاس

موعد مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

تريزيجيه أساسي والمحمدي على الدكة.. تشكيل أستون فيلا لمواجهة كريستال بالاس بـ الدوري الإنجليزي

الفرعون يواصل التألق.. تريزيجيه يسجل هدف أستون فيلا الثاني في شباك كريستال بالاس.. فيديو

ترشيحاتنا

قطع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة لمدة 15 ساعة غدا.. اعرف السبب

الرئيس السيسي: لن ترخص السيارات الجديدة إلا بالغاز.. ويوجه رسالة هامة لوزير المالية

ارتفاع عدد المتعافين بمستشفى عزل إسنا إلى 957 حالة

الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد إهانة رئيس الزمالك

للرجال.. أطعمة لن تصدقها تساعد على نمو اللحية

مصر كبيرة أوي.. رسالة مؤلمة من ابنة الخطيب تعليقا على الفيديو المسرب

AdvertisementS

صدمة مدوية قد تحرم الزمالك من إبرام أي صفقات

مصر كبيرة أوي.. رسالة مؤلمة من ابنة الخطيب تعليقا على الفيديو المسرب

في أول رد فعل له.. كهربا يدافع عن أمه ويهاجم المتطاول عليها بعنف

أسطورة الأخلاق والاحترام .. شوبير يعلق على الاعتداء اللفظي على محمود الخطيب

اجتماع عاجل لـ الكاف لتحديد البلد المستضيف مباريات دوري أبطال أفريقيا.. مصر تترقب

الأهلي يوجه نداء للدولة بسبب إهانة مرتضى منصور لمئة مليون مصري

أنا بتحارب من تركيا وقطر.. أول تعليق من مرتضى منصور على الفيديو المسرب

محمود الخطيب يتصدر تويتر بعد مقاضاته لرئيس نادي الزمالك

وليد أزارو يقترب من الرحيل عن الأهلي والتوقيع لـ الشباب السعودي.. تفاصيل

رئيس الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أبو سنيدة ضابط المخابرات القطري

أريد حقي يا بلد.. زوجة الخطيب تخرج عن صمتها لرفض التجاوزات وتطالب الدولة بحقها في الحياة بكرامة

حقك جايلك ولو طال الزمن.. محمود كهربا يوجه رسالة مؤثرة لوالدته.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكمامة تحمي من الإصابة بـ كورونا بنسبة 65%

نشرة الصحة والمرأة.. علامات الإصابة بأورام القولون.. وصور تكشف جمال ملامح روبي

للرجال.. أطعمة لن تصدقها تساعد على نمو اللحية