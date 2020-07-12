مدرب أستون فيلا ينهال بالمديح على تريزيجيه بعد إحرازه هدفين في كريستال بالاس

أثنى دين سميث، المدير الفني لنادي أستون فيلا، على أداء لاعبه محمود حسن تريزيجيه، بعد قيادته الفيلانز للفوز على كريستال بالاس اليوم في الدوري الإنجليزي.





وسجل تريزيجيه هدفين في مباراة اليوم أمام كريستال بالاس، ليقود فريقه للفوز بهدفين نظيفين، والحفاظ على آماله في البقاء في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.





وقال "سميث"، في تصريحات بعد المباراة، "تريزيجيه لاعب جيد ومبهر، وأصبح منسجمًا مع الدوري الإنجليزي الممتاز الآن هو ودوجلاس لويز".





وأضاف "تريزيجيه ظهر بأداء جيد في المباريات القليلة الماضية، هو لاعب آخر انتدبناه في وقت متأخر الصيف الماضي، وأخذ وقتًا للتأقلم قليلًا، لكن حضوره جيد على أرضية الملعب، لقد حصل على مكانه في التشكيل بسبب أدائه في المباريات الأخيرة أمام ليفربول ومانشستر يونايتد".





وبانتصار اليوم، رفع نادي أستون فيلا رصيده من النقاط للنقطة 30 في المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.