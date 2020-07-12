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أصل الحكاية

على هيئة حصن وبه محطة سكة حديد..حكاية القصر الجمهوري براس التين.. فيديو وصور

الأحد 12/يوليه/2020 - 10:52 م
قصر رأس التين
قصر رأس التين
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محمد عبد المنعم
يعد قصر رأس التين من أقدم القصور الموجودة في مصر، ويطل على شاطئ البحر الأبيض المتوسط بمدينة الإسكندرية ، حيث أمر محمد علي أن يُشيَّد قصر رأس التين على هيئة حصن ليكون كمقر حكمه في قلعة صلاح الدين بالقاهرة، ووضع تصميم القصر المهندس الفرنسي "سير يزي بيك" عام ١٨٣٤ – ١٨٤٧ أي استغرق البناء ١٣ عامًا – ولم يتبقَّ من قصر محمد علي القديم سوى البوابة التي تحمل اسم "محمد علي" وبعض الأعمدة الجرانيتية.

وفي عهد الخديوي "إسماعيل" صار قصر رأس التين المقر الصيفي لحكام أسرة "محمد علي".

في عهد الملك "فؤاد" قام بإعادة بناء قصر رأس التين، فجعله مكوَّنًا من ثلاثة طوابق؛ فصار بناؤه وأثاثه أكثر جمالًا وعصرية، وعلى جزء من مساحة القصر بُني مسجد ذو طابع معماري متميز. 

مبنى الأميرات أضافه الملك "فاروق" للقصر، وكانت الملكة والأميرات في أثناء الصيف يلحقن بالملك في قصر رأس التين بالإسكندرية.

أنشأ الخديوي إسماعيل محطة للسكة الحديد داخل القصر لينتقل وأسرته من قصر رأس التين بالإسكندرية إلى القاهرة، وقد قام الملك "فؤاد" بتجديدها عام ١٩٢٠ .

بُني القصر على الطراز الأوروبي الذي كان شائعا في الإسكندرية في ذلك الوقت، نظرا لكثرة الجاليات الأجنبية الموجودة في الإسكندرية في تلك الفترة، وقد استخدم في بناء هذا القصر عمال أجانب ومصريين، وقد بني القصر في أول الأمر على شكل حصن، وكان في مكانه أشجار التين التي كانت موجودة بوفرة في تلك المنطقة، ولذلك سمي قصر رأس التين وظل قصر رأس التين من أهم القصور الملكية، حيث كان مقرا صيفيًا للحكام على مر العصور ينتقلون إليه كل عام خلال فصل الصيف.
على هيئة حصن وبه محطة سكة حديد..حكاية القصر الجمهوري براس التين.. فيديو وصور
على هيئة حصن وبه محطة سكة حديد..حكاية القصر الجمهوري براس التين.. فيديو وصور
على هيئة حصن وبه محطة سكة حديد..حكاية القصر الجمهوري براس التين.. فيديو وصور
على هيئة حصن وبه محطة سكة حديد..حكاية القصر الجمهوري براس التين.. فيديو وصور
على هيئة حصن وبه محطة سكة حديد..حكاية القصر الجمهوري براس التين.. فيديو وصور
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