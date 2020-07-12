سمكة قرش أبيض تنهش صبيا حتى الموت بأحد شواطئ أستراليا.. تفاصيل

توفى صبي يبلغ من العمر 15 عامًا بعد تعرضه للنهش من قبل سمك قرش أبيض كبير أثناء تزلجه على المياه سواحل بـ أستراليا.

ورأى شهود العيان اللحظة التي سمعوا فيها الصبي ماني هارت ديفيل هو "يصرخ" عندما هاجمه القرش الهائل مرتين على شاطئ وولي ، نيو ساوث ويلز.





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ووفقًا لصحيفة ديلي ستار، أصيب الصبي بجروح مروعة في ساقيه أثناء الهجوم سمكة القرش عليه بشكل مأساوي.

وأفادت التقارير أن هذا هو ثاني هجوم لأسماك القرش في البلاد هذا الأسبوع ، مما أدى إلى وفاة شخص ، وهو الهجوم الخامس على الأقل هذا العام في أستراليا.



