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برلمان

اللواء سفير نور: حزب الوفد مستمر في انتخابات مجلس الشيوخ.. وليس هناك نية للانسحاب

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:50 م
حزب الوفد
حزب الوفد
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معتز الخصوصى
قال اللواء سفير نور ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إن الحزب مستمر فى تحالف الأحزاب لانتخابات مجلس الشيوخ  وليس هناك أى نية للانسحاب من انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.


وأشار نور فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا فوضنا المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد لاتخاذ ما يلزم للحفاظ على الدولة المصرية فى ظل الظروف التى تمر بها  البلاد، فى ضوء إجراء انتخابات مجلس الشيوخ والنواب، إضافة إلى اتخاذ ما يريده من قرارات للحفاظ على تماسك حزب الوفد ووحدته.


يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبلين، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و10 أغسطس.


وأضاف أنه سيبدأ تقديم طلبات الترشح اعتبارا من يوم السبت 11 يوليو من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.
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