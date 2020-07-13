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موقف مصر عادل.. مساعد وزير الخارجية الأسبق: أزمة سد إثيوبيا قضية حياتية

الإثنين 13/يوليه/2020 - 07:31 م
السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي
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عبد الخالق صلاح
أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن أزمة سد إثيوبيا قضية حياتية؛ قائلا: «مفاوضات سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي توحي أنه لم يتم التوصل إلى اكتشاف وسيتم رفع تقرير لرئيس الاتحاد لتكوين رأي». 

وأضاف حجازي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية «عزة مصطفى»، ببرنامج «صالة التحرير» على «صدى البلد»: «إذا لم يستطع الاتحاد الأفريقي حل الأزمة يمكن الانتقال مجددا إلى مجلس الأمن»، معلقا «الموقف المصري عادل وواضح ومنطقي». 

وأكد أهمية الضغط على موقف إثيوبيا دبلوماسيا، مشيرا إلى أن مصر لن تقبل بفرض أي إرادة أخرى عليها. 

وأكمل «موقف مصر عادل والإصرار على موقفها سيساعدها على الوصول لمبتغاها»، معلقا «لدينا قيادة واعية قادرة على حماية مصالحنا لذلك يجب أن نثق في المستقبل».
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