AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الطيران المدنى السعودي يوقع اتفاقا مع بريطانيا في مجال أمن الطيران

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:32 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
Advertisements
ميس رضا

وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية الملحق (أ) المنبثق من مذكرة التعاون بين الهيئة ووزارة النقل في المملكة المتحدة بشأن تبادل حزم وأدوات تدريبية في مجال أمن الطيران المدني.


مثّل الجانب السعودي مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لأمن الطيران محمد بن سعد الفوزان، فيما مثّل الجانب البريطاني نائب المدير العام لعمليات أمن الطيران بوزارة النقل في المملكة المتحدة كاشف شاودري.


وتناول الملحق (أ) المنبثق من مذكرة التعاون بين الهيئة ووزارة النقل في المملكة المتحدة موضوعات دعم وتطوير ورفع كفاءة العاملين في مجال أمن الطيران.


يذكر أن مذكرة التفاهم التي وقّعت بين الجانبين في أبريل 2018م في الرياض تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال أمن الطيران المدني، وتأهيل وتدريب وبناء القدرات والاطلاع على أحدث التقنيات وأفضل الممارسات في مختلف مجالات أمن الطيران المدني، كما شملت تبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين للمساعدة على تطوير وتحسين البنية الأساسية لأمن الطيران المدني وقواعده القياسية وإجراءاته وسياساته.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرارات جديدة لمجلس الوزراء السعودي..تعرف عليها

ترشيحاتنا

دعاء بعد صلاة العصر مستجاب .. ردده لتتحقق أحلامك

حيوان يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا .. تعرف عليه

بعد اعتذار الكاميرون .. قرار عاجل من الكاف لحسم مصير نهائيات أبطال إفريقيا

نائب محافظ البنك المركزى:إصدار عملة بلاستيكية فئة 10 جنيهات فى هذا الموعد

واقعة مؤلمة.. كلب ينهش جسد بنت البواب حتى الموت في الغربية

فيديو سب الخطيب صحيح.. مصادر بالأهلي : مستمرون فى التصعيد لرد اعتبار رئيس النادى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أكروس أول نتاج تعاون بين شركتى سوزوكي وتويوتا.. صور

لا يشعرون بالفيروس.. خبير روسي يكشف المحصنين ضد كورونا

من غير أدوية.. تركيبة طبيعية لعلاج النحافة.. شاهد