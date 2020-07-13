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رياضة

سيدات اليد بالزمالك يؤدين مرانًا اليوم لاستئناف النشاط

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:30 م
صدى البلد
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ملك موسى
أدي الفريق الأول لكرة اليد سيدات بنادي الزمالك، تدريباته اليوم تحت قيادة قاسم ابراهيم المدير الفني للفريق.

وخاض فريق اليد سيدات التدريبات علي مجموعتين في الخامسه مساء اليوم والسادسه مساء علي ملاعب النادي المفتوحه .

يأتي هذا استعداد لاستكمال النشاط الرياضي بعد فترة توقف لعدة شهور بسبب انتشار فيروس كورونا.

وحرص الجهاز الفني علي عقد جلسه فنية مع الاعبين قبل خوض أول مران له اليوم.

وقام قاسم ابراهيم المدير الفني للفريق بشرح بعض النقاط الفنيه ووضع البرنامج التدريبي الجديد لعودة اللياقة البدنية للاعبات خلال الفترة الحاليه.
سيدات اليد بالزمالك يؤدين مرانًا اليوم لاستئناف النشاط
سيدات اليد بالزمالك يؤدين مرانًا اليوم لاستئناف النشاط
سيدات اليد بالزمالك يؤدين مرانًا اليوم لاستئناف النشاط
سيدات اليد بالزمالك يؤدين مرانًا اليوم لاستئناف النشاط
سيدات اليد بالزمالك يؤدين مرانًا اليوم لاستئناف النشاط
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