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منوعات

مشهد مرعب .. بلطجية يهاجمون سائق سيارة ويطعنونه بعنف وسط الشارع .. فيديو

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:15 م
صدى البلد
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احمد شريف

كشفت لقطات مرعبة لعصابة من المجرمين، تحاوط سيارة في وسط شارع سكني قبل طعن سائقها باستخدام سلاح حاد بشكل متكرر.



ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، قام حوالي ستة من المشتبه بهم مقنعين، بسد الطريق بسيارات لاصطياد الضحية قبل شن هجوم عنيف عليه في شارع ستانتون ، كلايتون ، بمدينة مانشستر ، في حوالي الساعة 7:30 مساء يوم 7 يوليو.



وأفادت الصحيفة أن السكان راقبوا في رعب هجوم عدد من الملثمين على  سائق السيارة العاجز ، قبل أن يبدأ أحد البلطجية بطعن السائق بسلاح حاد عدة مرات ليصاب بجروح غائرة.



فيما تم نقل الضحية البالغ من العمر 27 عامًا إلى المستشفى بإصابات خطيرة ولكن حالته مستقرة. 



وقالت شرطة المدينة البريطانية، إنه لم يتم إجراء أي اعتقالات وأن التحقيقات "مستمرة".




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