وزير الخارجية يرد ادعاءات تركيا بشأن التدخل في سرت والجفرة.. ويكشف مصير مفاوضات سد النهضة

أصدر وزير الخارجية سامح شكرى مجموعة من التصريحات لبرنامج «على مسئوليتى»؛ الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»؛ على فضائية «صدى البلد»؛ حيث أعلن الآتي: قال وزير الخارجية سامح شكري، إننا لم نصل للغاية المأمولة بشأن مفاوضات السد الإثيوبي؛ وسنتقدم بتقرير نهائي عن جولة المفاوضات إلى رئيس الإتحاد الأفريقي؛ مشيرا إلى أننا قدمنا حلولا مرنة على مدار 6 سنوات خلال فترة المفاوضات بشأن السد الإثيوبي.

وأكد شكري أننا ندعم عملية التنمية فى إثيوبيا؛ علاوة على أن أمريكا والبنك الدولي أشادوا بتنازلات مصر للوصول لاتفاق بشأن سد النهضة.

وأوضح شكري أننا لدينا إرادة سياسية للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف؛ خاصة أن مياه نهر النيل ملك لكل الدول وليس ملك لدولة واحدة ولابد من مراعاة الاستخدام المنصف والعادل لمياه نهر النيل بدون إحداث ضرر، وإذا لم نصل لاتفاق .. أمر السد سيكون مطروح أمام مجلس الأمن.

وعن التهديدات التركية بخصوص التدخل العسكري في الجفرة وسرت قال شكري: «تركيا تتحدث عن عمل عسكري مباشر في ليبيا هو خرق لقرارات مجلس الأمن لقواعد الشرعية الدولية»؛ لافتا إلى أن الجيش الوطنى الليبي أكد أنه سيتصدى للاحتلال التركي .. المزيد













قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مفاوضات سد النهضة لم تصل إلى الغاية المأمولة، موضحا "سنتقدم بتقرير نهائي عن جولة المفاوضات إلى رئيس الاتحاد الأفريقي".





وأكد "شكري"، في حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، تقديمه «أحمد موسى»، أن المفاوضات على مدار 6 سنوات كانت مواقفنا بها تتسم بالمرونة في التعامل مع الجانب الإثيوبي؛ لإنشاء سد النهضة للتنمية، مشيرا إلى أنه بعد كل المرونة والتنازل لم نتوصل إلى أي اتفاق؛ على الرغم أن أمريكا والبنك الدولي أشادا بتنازلات مصر للوصول لاتفاق بشأن سد النهضة .. المزيد









نفى السفير سامح شكري، تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بشأن التحضير لعملية عسكرية في سرت وإجراء اتصالات مع مصر خلال الفترة الماضية .





وقال شكري في مداخلة هاتفية لبرنامج « على مسئوليتي»؛ والذي يقدمه الإعلامي « أحمد موسى»، على فضائية «صدى البلد»، : «لم يحدث تواصل بين مصر وتركيا، والتحدث عن عمل عسكري مباشر في ليبيا أمر خطير وخرق لقرار مجلس الأمن وقواعد الشرعية الدولية، وسيكون تأثيره بالغ الخطورة على الأوضاع في ليبيا» .. المزيد





وعلى جانب متصل قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي









قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن الجيش الليبي على استعداد كامل للتصدي لأي تحرك معادٍ تجاه سرت والجفرة، موضحا أن كل الاتفاقات التي وُقعت بين السراج وأردوغان غير قانونية، ولا تمثل الشعب الليبي. .. المزيد









قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، إن قناة الجزيرة القطرية والقنوات التركية تحذر من قيام تركيا بعملية عسكرية بسرت والجفرة ، موضحا أن الأتراك يريدون الوصول إلى منابع النفط والسيطرة عليها.





وأكد خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، تقديم «أحمد موسى»، أن تركيا تمر بحرب شاملة على كافة الأوجه، قائلا: «نراقب كل التحركات التركية وهناك حركة في شرق مصراتة لدخول سرت والجفرة» .. المزيد



