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توك شو

هدفهم منابع النفط .. المسماري: الجيش الليبي مستعد للدفاع عن سرت والجفرة ضد الغزو التركي

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:35 م
المسماري
المسماري
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عبد الخالق صلاح
قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، إن قناة الجزيرة القطرية والقنوات التركية تحذر من قيام تركيا بعملية عسكرية بسرت والجفرة ، موضحا أن الأتراك يريدون الوصول إلى منابع النفط والسيطرة عليها. 

وأكد خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، تقديم «أحمد موسى»، أن تركيا تمر بحرب شاملة على كافة الأوجه، قائلا: «نراقب كل التحركات التركية وهناك حركة في شرق مصراتة لدخول سرت والجفرة».

وأشار المسماري إلى أنهم قاموا بكافة التحصينات اللازمة لحماية سرت والجفرة لمنع التدخل الليبي فيها؛ مستنكرا التهديدات التي يطلقها وزير الخارجية التركي .

وقدم المسماري الشكر إلى مصر والدعم المصري المستمر؛ مرددا: « أردوغان يريد السيطرة الكاملة على ليبيا».

وتابع المسماري: « الجيش الليبي على استعداد كامل للتصدي لأي تحرك معادي تجاه سرت والجفرة». 
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