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رياضة

الشوربجي: اللجنة الخماسية لم تتدخل في عملي.. ومن حق الأهلي والزمالك الالتماس ضد عقوبات السوبر..فيديو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 02:23 ص
عادل الشوربجي
عادل الشوربجي
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محمد رشاد
أشاد عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، باللجنة الخماسية المُكلفة بإدارة الجبلاية، كما كشف عن مدى أحقية الأهلي والزمالك بالتقدم لالتماسات على عقوبات مباراة السوبر المحلي.

وقال الشوربجي في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس": "اللجنة الخماسية تتعامل باحترام، ولم يتدخل أحد في عملي، والجميع يعلم حدوده".

وأضاف: "الدولة كانت توافق بقرار سيادي بعودة النشاط، بدليل أن الدوريات الأوروبية عادت بأكملها، إذًا لابد أن يعود الدوري ونستمر".

وبشأن أحقية الأهلي والزمالك في اعادة التظلم من جديد، قال: "تظلما أمام لجنة الاستئناف، وكانت اللجنة موفقة للغاية ، القرار الذي صدر قبل الإيقاف وحتى نهاية الموسم، وفي حال عدم استكمال الموسم الحالي كانت العقوبات ستتلاشى".

وأتم: "قرار لجنة الاستئناف باتحاد الكرة نهائي، وإذا قُدم التماس لاتحاد الكرة؛ لا يوجد في اللائحة ما يمنع ذلك، سيتقدما بالتماس، ولكن يجب أن يكون هناك شيئا جديدًا من جانب الأندية".
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