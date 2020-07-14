طبيب إيفرتون: تألق صلاح في الملاعب الإنجليزية يشعرني بالفخر.. فيديو

أكد المصري هيثم سالم، طبيب نادي إيفرتون، أنه يشعر دائما بالفخر؛ لما يقدمه محمد صلاح، نجمنا المصري في الملاعب الإنجليزية مع ليفربول.









وقال سالم، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت": "رغم العداء التاريخي بين إيفرتون وليفربول؛ لكنني أشعر بالفرحة دائما لتألق صلاح، والوصول لهذه المكانة التي لم يصل إليها أي لاعب في تاريخ مصر".









وأضاف: "بدأت مشواري في مصر كلاعب كرة قدم في نادي المقاولون العرب، قبل الاتجاه للطب والاعتزال، رغم تواجدي في منتخب الناشئين في عهد الراحل إبراهيم يوسف، اتجهت بعد ذلك للطب الرياضي، وسافرت لإنجلترا وعملت في أكثر من مكان، قبل التواجد مع إيفرتون منذ موسمين".









وأوضح أن أصعب موقف واجهه هو إصابة البرتغالي أندريه جوميز، لاعب إيفرتون، بكسر في قدمه في مباراة توتنهام، ومحاولته علاج الكسر في الملعب قبل التوجه به للمستشفى، والإشراف على علاجه بعد ذلك، ليعود من جديد بعد 4 أشهر فقط، رغم أن التوقعات كانت تشير إلى 9 شهور.