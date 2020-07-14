AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

طبيب إيفرتون: تألق صلاح في الملاعب الإنجليزية يشعرني بالفخر.. فيديو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:19 ص
صلاح
صلاح
Advertisements
محمد رشاد
أكد المصري هيثم سالم، طبيب نادي إيفرتون، أنه يشعر دائما بالفخر؛ لما يقدمه محمد صلاح، نجمنا المصري في الملاعب الإنجليزية مع ليفربول.


وقال سالم، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت": "رغم العداء التاريخي بين إيفرتون وليفربول؛ لكنني أشعر بالفرحة دائما لتألق صلاح، والوصول لهذه المكانة التي لم يصل إليها أي لاعب في تاريخ مصر".


وأضاف: "بدأت مشواري في مصر كلاعب كرة قدم في نادي المقاولون العرب، قبل الاتجاه للطب والاعتزال، رغم تواجدي في منتخب الناشئين في عهد الراحل إبراهيم يوسف، اتجهت بعد ذلك للطب الرياضي، وسافرت لإنجلترا وعملت في أكثر من مكان، قبل التواجد مع إيفرتون منذ موسمين".


وأوضح أن أصعب موقف واجهه هو إصابة البرتغالي أندريه جوميز، لاعب إيفرتون، بكسر في قدمه في مباراة توتنهام، ومحاولته علاج الكسر في الملعب قبل التوجه به للمستشفى، والإشراف على علاجه بعد ذلك، ليعود من جديد بعد 4 أشهر فقط، رغم أن التوقعات كانت تشير إلى 9 شهور.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد شوبير يكشف سر فشل انتقاله إلى الدوري الإنجليزي.. فيديو

أشعر بالفخر عندما أشاهده.. برادلي: صلاح لاعب عظيم ويطور من نفسه دوما.. فيديو

إبراهيم سعيد: إيفرتون فاوض الأهلي لضمي.. وأخطأت عندما انتقلت للدوري الإنجليزي

ديربي الميرسيسايد.. موعد مباراة إيفرتون ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

ليفربول يعاني في غياب محمد صلاح ويتعادل مع إيفرتون في الشوط الأول

ليفربول يفلت من الهزيمة أمام إيفرتون ويتعادل معه في غياب محمد صلاح

ترشيحاتنا

سوي لايف كامل.. إعلامية كويتية تهاجم محمد رمضان بعدما قبّل زوجته

أهم أخبار التوك شو.. وزير الخارجية يعلن فشل مفاوضات سد النهضة.. والمالية تكشف تفاصيل تحويل سيارتك لغاز بالتقسيط

واقعة مؤلمة.. كلب ينهش جسد بنت البواب حتى الموت في الغربية

كيفية صلاة الشفع والوتر معًا.. الإفتاء: فيها 3 أقوال وهذا الراجح

بعد خروجه من حسابات فايلر.. بيراميدز يقترب من ضم الصفقة الرابعة من الأهلي

عداد كورونا.. الصحة: 83001 مصاب.. وشفاء 24975.. و3935 حالة وفاة

AdvertisementS

بعد خروجه من حسابات فايلر.. بيراميدز يقترب من ضم الصفقة الرابعة من الأهلي

نجم الترسانة: رفضت الزمالك من أجل عيون الأهلي.. فيديو

الأهلي الـ 67 عالميا ويتصدر تصنيف الأندية الأفريقية.. والزمالك في المركز 199

كاف في ورطة.. الاتحاد الإمارتي يفجر مفاجأة حول استضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا

أخبار الرياضة.. بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي.. الاتحاد الإماراتي يفجر مفاجأة بشأن استضافة دوري أبطال أفريقيا

حلم " مو " يتبخر .. فاردي يقترب من خطف الحذاء الذهبي وصلاح للخلف در

نجم الزمالك السابق: حزين فيما يحدث من تجاوزات قناة النادي..فيديو

ميدو يضع حلا للصراع بين الأهلي والزمالك.. فيديو

ميدو: الخطيب يجب أن يجتمع مع مرتضى منصور كما فعل مع تركي آل الشيخ

تونس تقترب من استضافة مباريات الزمالك والأهلي في دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

إنبي يصدم الأهلي ويقترب من تجديد إعارة محمد شريف.. فيديو

أخبار الزمالك.. تعافي نجم الفريق من كورونا.. ناد مغربي يقاضي الأبيض بسبب حميد أحداد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان محتشم.. زوجة تامر حسني تتألق في أحدث ظهور لها

بفستان ملفت.. ابنة احمد زاهر تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

بالحمالات.. ريم البارودي تثير الجدل بملابس البيت